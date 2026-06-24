Cadeirante conhecido como “Tio Fantasma” é preso por tráfico de drogas

Suspeito teria arremessado mochila com maconha, crack e cocaína pela janela ao perceber a chegada da polícia

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Patric Serrão da Silva, de 31 anos, conhecido pelo apelido de “Tio Fantasma”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (23), na zona norte de Macapá.



A prisão foi realizada por militares do Batalhão de Força Tática durante a Operação Protetor, após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (CIOP), vinculada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a denúncia, um homem cadeirante estaria comercializando entorpecentes em um apartamento localizado na Quadra 12, bloco 15, apartamento 303, do conjunto habitacional Macapaba 2.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe do Tático Motos avistou Patric arremessando uma mochila preta pela janela do apartamento. Os policiais realizaram a abordagem e questionaram o suspeito sobre as porções de maconha, crack e cocaína encontradas dentro da bolsa.

Segundo a polícia, Tio Fantasma admitiu que havia drogas no interior da mochila e assumiu a responsabilidade pela venda do material ilícito.



Após o flagrante, foi solicitado apoio de outra equipe da Força Tática para realizar a condução do suspeito até o Ciosp do Pacoval, onde ele foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.