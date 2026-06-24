Cadela farejadora encontra crack escondido em quintal e homem é preso

Com apoio do Canil do Bope, equipes localizaram cocaína, crack e R$ 325 durante ação do GTA

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) e do Canil do Bope, o Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu na noite desta terça-feira (23) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

O preso foi identificado como Jones Del Castillo Pires, de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Didico”. A ação ocorreu durante a Operação Protetor, após denúncias recebidas pelo Ciop apontarem que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Avenida Maria Nunes.

De acordo com o relatório policial, a equipe da viatura 05 do GTA se deslocou ao endereço para averiguar as informações. Ao chegar ao local, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir para o quintal da residência.

Os policiais deram ordem de parada, mas o suspeito correu e acabou sendo interceptado. Durante a abordagem, ele ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

Na revista pessoal, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro e sete porções de cocaína prontas para comercialização. Em seguida, durante buscas no interior da residência, foram localizadas outras porções da mesma droga.

Com o apoio do Canil do Bope, a cadela farejadora Uylla foi empregada nas buscas e indicou a presença de mais droga do tipo crack escondidos no quintal do imóvel.

Diante da situação, Jones Del Castillo Pires recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis perante a autoridade policial.

No total foram apreendidos:

• 15 porções pequena de entorpecente supostamente cocaína;

• 12 porções pequena de entorpecente supostamente crack;

• 03 porções Grandes de entorpecente supostamente Crack;

• R$ 325,00