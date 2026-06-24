NO PANTANAL

Cadela farejadora encontra crack escondido em quintal e homem é preso

24, junho, 2026
Com apoio do Canil do Bope, equipes localizaram cocaína, crack e R$ 325 durante ação do GTA
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) e do Canil do Bope, o Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu na noite desta terça-feira (23) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

O preso foi identificado como Jones Del Castillo Pires, de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Didico”. A ação ocorreu durante a Operação Protetor, após denúncias recebidas pelo Ciop apontarem que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Avenida Maria Nunes.

A cadela Uylla indicou mais porções de crack escondidas no quintal. Imagens: divulgação

Conhecido como “Didico”, o homem foi preso após tentar fugir da abordagem

De acordo com o relatório policial, a equipe da viatura 05 do GTA se deslocou ao endereço para averiguar as informações. Ao chegar ao local, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir para o quintal da residência.

Os policiais deram ordem de parada, mas o suspeito correu e acabou sendo interceptado. Durante a abordagem, ele ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

Na revista pessoal, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro e sete porções de cocaína prontas para comercialização. Em seguida, durante buscas no interior da residência, foram localizadas outras porções da mesma droga.

Equipes apreenderam 30 porções de drogas, três porções maiores de crack e dinheiro em espécie

Com o apoio do Canil do Bope, a cadela farejadora Uylla foi empregada nas buscas e indicou a presença de mais droga do tipo crack escondidos no quintal do imóvel.

Diante da situação, Jones Del Castillo Pires recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis perante a autoridade policial.

No total foram apreendidos:

• 15 porções pequena de entorpecente supostamente cocaína;

• 12 porções pequena de entorpecente supostamente crack;

• 03 porções Grandes de entorpecente supostamente Crack;

• R$ 325,00

Seles Nafes
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