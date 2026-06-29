Caminhão com carga de madeira escondia 5 kg de cocaína pura na cabine

Ação da PM terminou com três prisões em flagrante e apreensão do veículo

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um caminhão carregado de madeira nobre escondia cinco quilos de cocaína pura que seriam levados para o município de Santana. O esquema foi descoberto neste domingo (28), durante uma operação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar na BR-156. Três homens foram presos em flagrante e o veículo utilizado no transporte foi apreendido.

Segundo a polícia, o caminhão havia saído de Laranjal do Jari com destino a Santana. Durante a fiscalização, os militares desconfiaram do comportamento dos ocupantes, que demonstravam intenso nervosismo. Após autorização para realizar a revista, os policiais encontraram uma caixa escondida atrás do banco da cabine contendo cinco tabletes de cocaína.

“Ao fazermos a revista na cabine, encontramos uma caixa contendo cinco tabletes de cocaína. Realizamos a apreensão da droga e também do caminhão”, afirmou o subtenente R. dos Reis.

Ainda conforme a polícia, um dos presos informou que a droga seria entregue em Santana, onde uma pessoa faria contato para receber o entorpecente. No entanto, os suspeitos disseram não saber quem seria o destinatário da carga.

Além da cocaína, os militares constataram que a madeira era transportada sem o Documento de Origem Florestal (DOF) e sem notas fiscais, o que configura crime ambiental. O veículo foi recolhido ao pátio do Batalhão Ambiental e permanece à disposição da Polícia Civil do Amapá.

O subtenente R. dos Reis destacou que as fiscalizações têm sido intensificadas nas rodovias e portos do estado para combater as rotas utilizadas pelo crime organizado. Segundo ele, somente este ano o Batalhão Ambiental já realizou sete grandes apreensões de entorpecentes, causando um duro prejuízo às organizações criminosas.