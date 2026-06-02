Carro invade condomínio e mulheres escapam de tragédia no último segundo

Imagens de segurança registraram o momento em que veículo atravessa entrada de edifício no bairro de São Brás; condutora ficou ferida

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (2) assustou moradores de um condomínio localizado na Avenida Magalhães Barata, no bairro de São Brás, em Belém. Um carro desgovernado atravessou a entrada do prédio e invadiu a área da portaria, destruindo parte da estrutura.

Imagens de câmeras de segurança mostram quatro mulheres sentadas na calçada em frente ao condomínio momentos antes da colisão. Ao perceberem a aproximação do veículo, elas correm para escapar. Uma delas consegue se afastar poucos segundos antes de ser atingida.

Após invadir o imóvel, o carro atravessou a fachada de vidro da portaria e arrancou grades e estruturas metálicas. A força do impacto espalhou estilhaços e destroços por toda a entrada do edifício.

Informações preliminares apontam que o acidente teria sido provocado por uma colisão entre dois veículos na avenida. Com o choque, uma das motoristas perdeu o controle da direção e acabou atingindo o condomínio localizado às margens da via.

A condutora do carro que invadiu o prédio ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado clínico. Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito estiveram no local para prestar atendimento e controlar o tráfego, que apresentou lentidão durante os trabalhos de resgate e remoção dos destroços. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.