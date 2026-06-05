Católios celebram Corpus Christi com procissão e missa em Santana

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O município de Santana, localizado a cerca de 17 quilômetros de Macapá, foi palco de uma intensa programação nesta quinta-feira (4) durante as comemorações de Corpus Christi. Milhares de fiéis participaram das atividades ao longo da tarde e início da noite, em um momento marcado pela devoção e espiritualidade.

A programação teve início às 14h30, com a adoração nas paróquias, realizada em diferentes igrejas da cidade. Durante esse período, os fiéis permanecem reunidos em oração, fortalecendo a fé e a tradição católica que marca a data.

Às 17h, os fiéis deixaram as paróquias e seguiram em procissão pelas ruas da cidade em direção à Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no centro, em frente à Praça Cívica.

No local, foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo bispo Dom Antônio, encerrando a programação com um momento de comunhão entre os participantes.