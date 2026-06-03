Chef de cozinha que estava desaparecido é encontrado morto no Curiaú

Corpo foi localizado em área alagada próxima ao balneário; família reconheceu a vítima por tatuagens e roupas

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O mistério sobre o paradeiro do chef de cozinha Mailson de Almeida Borges, de 38 anos, chegou a um fim trágico nesta quarta-feira (3). O corpo do profissional foi encontrado em uma área alagada no Quilombo do Curiaú, na zona rural de Macapá, após dias de desaparecimento. O cadáver foi avistado por moradores próximo a um bueiro, nas imediações do balneário principal, às margens da rodovia AP-070. O local é conhecido pela profundidade e pela presença de fortes redemoinhos, o que dificulta o banho em períodos de cheia.

Embora a Polícia Científica ainda realize os procedimentos formais de identificação, a família confirmou ao Portal SN que a vítima é Mailson. De acordo com os parentes, o reconhecimento foi possível através das tatuagens que ele possuía no braço e em ambas as pernas, além das roupas que o corpo trajava, que eram as mesmas usadas por ele no dia do desaparecimento.

Devido ao tempo de exposição na água, a vítima apresentava inchaço severo no rosto, especialmente nos olhos e lábios. Mailson residia no bairro Provedor 2, em Santana, onde mantinha uma hamburgueria própria. Ele também trabalhava como chefe de cozinha em um renomado restaurante da capital.

Passeio com amigos depois do trabalho

Segundo o relato de uma irmã da vítima, Mailson saiu de casa para trabalhar em Macapá e, posteriormente, seguiu para um passeio com amigos no Curiaú. Ele chegou a enviar fotos do local para a família antes de perder o contato e desaparecer.

“Além da paixão pela gastronomia, ele era um entusiasta dos esportes e um homem dedicado à família”, lamentou a irmã em entrevista.

A Polícia Civil agora deve investigar as circunstâncias da morte para determinar se houve afogamento acidental causado pelas correntes de água da região ou se há indícios de crime. Uma faca foi encontrada próximo do corpo.

Mailson de Almeida Borges deixa esposa e duas filhas. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o local do velório e sepultamento.