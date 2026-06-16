FATALIDADE

Ciclista morre após acidente na rodovia Duca Serra

16, junho, 2026
Caso ocorreu em trecho urbano da pista de Santana, município a 17 km de Macapá
Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um trajeto de ciclismo terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (16), na rodovia Duca Serra, principal acesso ao município de Santana, distante cerca de 17 quilômetros de Macapá. O acidente, resultou na morte do ciclista Francisco Filho de Oliveira, de 30 anos. Segundo populares, ele seguia no sentido contrário ao veículo que o atingiu.

De acordo com informações preliminares repassadas por populares, Francisco seguia de bicicleta quando teria perdido o equilíbrio ao passar pela margem da pista. Na queda, ele foi jogado para a via e acabou indo parar sob um veículo de cor vermelha que trafegava pela via naquele momento.

Condutor de caaro envolvido permaneceu no local do acidente. Fotos: reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu afundamento de crânio e chegou a ser socorrida, sendo encaminhada ao Hospital de Emergência de Santana. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro permaneceu no local do acidente e prestou esclarecimentos às autoridades policiais.

“O Corpo de Bombeiros chegou a efetuar o atendimento da vítima ainda no local do acidente, foi socorrida, porém, acabou não resistindo aos ferimentos”, informou o tenente coronel Izídio Junior.

O caso ocorreu em um trecho movimentado de pedestres e ciclistas, e deve ser investigado para esclarecer as causas exatas da dinâmica que levou à morte da vítima. Durante o trabalho pericial, o trânsito ficou lento por algumas horas na rodovia.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!