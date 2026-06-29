Com 84% dos casos de baixa e média complexidade, HE ganha 30 novos leitos

Nova ala de clínica médica foi entregue para desafogar o pronto-socorro; perfil de atendimentos acende alerta para a necessidade de uso correto da rede de saúde

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De Macapá (AP)

O Hospital de Emergências (HE) de Macapá recebeu um reforço estrutural com a entrega de 30 novos leitos de clínica médica. A ampliação, realizada pelo Governo do Estado, tem como foco principal desafogar o pronto-socorro da maior unidade de urgência do Amapá. No entanto, o anúncio da nova ala veio acompanhado de um dado técnico que chama a atenção para o perfil de funcionamento do hospital: cerca de 84% das pessoas que buscam o HE são classificadas como casos de baixa e média complexidade.

O diagnóstico do fluxo de atendimento mostra que a maioria dos pacientes que dão entrada na unidade apresenta quadros clínicos que poderiam receber assistência e resolutividade em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Apenas 16% dos usuários que procuram o HE são de fato pacientes de alta complexidade, perfil para o qual o hospital foi originalmente projetado. Essa sobrecarga de casos leves acaba impactando diretamente o tempo de espera e a ocupação das alas.

A nova enfermaria de clínica médica foi completamente reestruturada com climatização, novas instalações hidráulicas e elétricas, além de camas modernas para garantir o repouso adequado e o tratamento de pacientes que necessitam de internação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o espaço vai funcionar como uma retaguarda importante para transferir de imediato quem aguarda por leitos, otimizando a rotatividade do pronto-socorro.

Com a entrega do espaço, o cronograma de reforma geral do prédio do HE segue funcionando por etapas para não interromper os atendimentos essenciais à população. A gestão do hospital reforça que, além de ampliar a estrutura física, é fundamental que a comunidade passe a utilizar de forma correta as unidades básicas dos municípios para casos mais simples, deixando o Hospital de Emergências livre para priorizar acidentes graves, traumas e pacientes em risco iminente de morte.