Com apenas R$ 7, irmãos tentam comprar bolsa para a mãe e têm uma surpresa

Gesto dos irmãos sensibilizou comerciantes em Afuá após tentarem comprar um presente para agradecer os esforços da mãe

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma cena simples, mas carregada de amor, emocionou funcionários e clientes de uma loja em Afuá, município paraense que mantém forte ligação econômica e social com Macapá (AP) e onde acontece todos os anos o famoso Festival do Camarão. Dois irmãos entraram no estabelecimento carregando apenas R$ 7 com um objetivo especial: comprar uma bolsa para presentear a mãe. Sem imaginar o valor do produto, Josué e sua irmã mais nova, Joeli, acreditavam que a quantia seria suficiente para levar o presente para casa. O desejo de comprar a bolsa nasceu de um sentimento especial.

Segundo o menino, ele queria presentear a mãe porque ela não havia recebido nada no Dia das Mães. Na inocência e com um objetivo em mente, os irmãos juntaram o pouco dinheiro que tinham e seguiram até a loja com a esperança de conseguir levar para casa um presente que demonstrasse toda a gratidão e o carinho que sentem pela mulher que luta diariamente por eles. A atitude simples e cheia de afeto tocou profundamente quem presenciou a cena.

Segundo o casal empreendedor Mateus Rodrigues e Neide Lima, proprietários da Loja Shop Afuá, o episódio aconteceu na manhã do dia 27 de maio. As crianças chegaram por volta das 11h e procuraram uma colaboradora da loja para comprar uma bolsa.

“Ela atendeu as crianças e nos chamou para avaliar a situação por conta do valor que era somente R$ 5 que o Josué tinha disponível no momento. Foi então que a Joeli colocou a mão no bolso, tirou as moedinhas que tinha, no valor de R$ 2, e entregou para ele dizendo que era para ele ‘inteirar’ para comprar”, relatou Mateus.

A cena não chegou a ser filmada, mas foi justamente esse gesto entre os irmãos que sensibilizou ainda mais os proprietários da loja. Ao perceberem o esforço das crianças para agradar a mãe, Mateus e Neide decidiram não apenas entregar a bolsa escolhida por Josué, mas também devolver o dinheiro que eles haviam juntado.

“Queríamos ver a felicidade das crianças de poder presentear a sua mãe com a bolsa que eles tanto desejavam comprar. O nosso sentimento é de gratidão a Deus por nos permitir vivenciar esse momento tão maravilhoso, gerar memórias e contribuir de forma positiva na vida destas crianças”, afirmou Mateus.

Esforço para chegar à escola

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, Mateus buscou mais informações sobre a família. Ele descobriu que os irmãos moram em região ribeirinha afastada da sede de Afuá e enfrentam uma rotina de muito esforço ao lado da mãe.

“Conversei com pessoas da escola e fui informado de que a mãe deles acorda todos os dias às cinco da manhã para levá-los até a escola, chegando à cidade por volta das sete horas. Também soube que o Josué vende frutas e verduras da zona rural aqui na cidade para ajudar a complementar a renda da família”, contou.

Mateus informou que pretende conversar diretamente com a mãe das crianças para compreender melhor a história da família e reunir mais detalhes sobre a realidade que enfrentam diariamente.

A história rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. Em tempos em que o valor das coisas costuma ser medido pelo preço, Josué e Joeli lembraram que os maiores presentes nascem do coração.