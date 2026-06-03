Com R$ 16 milhões, obras começam a transformar o Parque Aeroportuário

Senador Randolfe Rodrigues visitou canteiro de obras e destacou investimentos superiores a R$ 16 milhões na região

Compartilhamentos

Macapá (AP) – Uma das áreas que por décadas conviveu com ruas de lama, dificuldades de acesso e insegurança fundiária começa a ganhar uma nova paisagem no Parque Aeroportuário, na zona norte de Macapá. Nesta terça-feira (2), o senador Randolfe Rodrigues visitou as obras de pavimentação e infraestrutura da Área J, onde acompanhou o avanço dos serviços ao lado de moradores, lideranças comunitárias e representantes da empresa responsável pela execução.

As intervenções fazem parte de um conjunto de investimentos viabilizados após a transferência da Gleba Cumaú da União para o Governo do Amapá. A medida abriu caminho para o processo de regularização fundiária e permitiu a execução de obras estruturantes em uma região historicamente marcada pela ausência de infraestrutura urbana.

Durante a agenda, o senador percorreu ruas que estão recebendo serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação. Segundo a equipe responsável pelo projeto, os investimentos ultrapassam R$ 16 milhões e contemplam ainda melhorias de mobilidade urbana, infraestrutura social e urbanização.

A expectativa é que as obras beneficiem diretamente milhares de moradores da Área J, reduzindo problemas de trafegabilidade, melhorando o acesso a serviços públicos e valorizando os imóveis da região.

Para os moradores, a transformação representa uma mudança aguardada há anos. Além da melhoria da qualidade de vida, o avanço da infraestrutura também fortalece o processo de consolidação da regularização fundiária no bairro.

“A Área J é a prova de que compromisso assumido é compromisso cumprido. Primeiro lutamos para garantir a transferência da Gleba Cumaú da União para o Estado e agora destinamos os recursos necessários para que as obras saíssem do papel. Hoje estamos vendo as ruas sendo pavimentadas, a infraestrutura chegando e a qualidade de vida melhorando”, comemorou o senador Randolfe.