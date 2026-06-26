Com ruas precárias, moradores improvisam barreiras para conter caminhões

Sem pavimentação e enfrentando problemas de acesso, comunidade da zona norte tenta preservar as vias diante do intenso tráfego de veículos pesados

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Moradores da região conhecida como Lagoa Azul, localizada no bairro Amazonas, na zona norte de Macapá, denunciam o abandono e a falta de infraestrutura que afetam a comunidade há anos. Sem nenhuma rua asfaltada, os moradores enfrentam diariamente dificuldades de acesso e convivem com vias cada vez mais deterioradas.

A situação é agravada pelo intenso tráfego de caminhões caçamba que circulam pela região devido à existência de uma extensa área de exploração de terra. Segundo os moradores, o fluxo constante dos veículos pesados acelera a destruição das ruas, tornando alguns trechos praticamente intransitáveis.

Quando uma via fica comprometida, os caminhões passam a utilizar rotas alternativas dentro do próprio bairro, espalhando os danos para outras áreas da comunidade. Com medo de ficarem isolados, alguns moradores decidiram improvisar barreiras para impedir a passagem dos veículos pesados e tentar preservar as poucas condições de trafegabilidade existentes.

A comunidade afirma que o prefeito interino de Macapá, Pedro Da Lua (União), chegou a visitar o bairro e anunciou a realização de um mutirão de melhorias para a região. No entanto, as promessas ainda não foram concretizadas.

Enquanto aguardam uma resposta efetiva da prefeitura, os moradores seguem enfrentando poeira, lama e dificuldades de locomoção, cobrando investimentos urgentes em pavimentação e infraestrutura para garantir melhores condições de vida à população da Lagoa Azul.