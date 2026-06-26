Com ruas precárias, moradores improvisam barreiras para conter caminhões

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Moradores da região conhecida como Lagoa Azul, localizada no bairro Amazonas, na zona norte de Macapá, denunciam o abandono e a falta de infraestrutura que afetam a comunidade há anos. Sem nenhuma rua asfaltada, os moradores enfrentam diariamente dificuldades de acesso e convivem com vias cada vez mais deterioradas.
A situação é agravada pelo intenso tráfego de caminhões caçamba que circulam pela região devido à existência de uma extensa área de exploração de terra. Segundo os moradores, o fluxo constante dos veículos pesados acelera a destruição das ruas, tornando alguns trechos praticamente intransitáveis.
Quando uma via fica comprometida, os caminhões passam a utilizar rotas alternativas dentro do próprio bairro, espalhando os danos para outras áreas da comunidade. Com medo de ficarem isolados, alguns moradores decidiram improvisar barreiras para impedir a passagem dos veículos pesados e tentar preservar as poucas condições de trafegabilidade existentes.
A comunidade afirma que o prefeito interino de Macapá, Pedro Da Lua (União), chegou a visitar o bairro e anunciou a realização de um mutirão de melhorias para a região. No entanto, as promessas ainda não foram concretizadas.
Enquanto aguardam uma resposta efetiva da prefeitura, os moradores seguem enfrentando poeira, lama e dificuldades de locomoção, cobrando investimentos urgentes em pavimentação e infraestrutura para garantir melhores condições de vida à população da Lagoa Azul.