Com vantagem, Trem entra em modo ‘foco total’ para garantir classificação

Partida decisiva pela Série D ocorre neste sábado (27), no Estádio Augusto Antunes em Santana

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Trem Desportivo Clube intensifica os treinamentos de olho na partida decisiva que pode garantir mais uma classificação à Série D do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Sampaio Corrêa do Maranhão, por 2 a 0 no jogo de ida, fora de casa, a equipe amapaense chega embalada para o confronto de volta, que ocorre neste sábado (27), em Santana.

Com o resultado positivo conquistado em São Luís, o Trem pode até perder por um gol de diferença que ainda assim assegura a vaga na próxima fase. Apesar da vantagem, o técnico Sandro Macapá adota um discurso cauteloso. Segundo o treinador, o resultado fora de casa foi atingido, mas foi apenas o primeiro passo.

“Voltamos vivos do Maranhão que era um dos nossos objetivos, mas ainda não tem nada decidido. É preciso manter a humildade, calma e a tranquilidade. Sabemos que será um jogo muito difícil”, afirmou.

O treinador também reforçou a importância de manter os pés no chão neste momento decisivo. Para ele, a equipe ainda não conquistou nada e precisa repetir o desempenho do primeiro jogo para evitar surpresas.

“Temos que trabalhar para confirmar essa classificação com muito trabalho, dedicação e simplicidade. Já sabemos o que precisa ser feito em campo e vamos em busca do nosso objetivo que é a classificação para a próxima fase. Um passo de cada vez”, alertou.

A partida está marcada para este sábado (27), no estádio Augusto Antunes, em Santana. Os ingressos já estão sendo comercializados ao preço de R$ 20, na sede social do clube.