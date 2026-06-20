NA ZONA SUL DE MACAPÁ

Comunidade escolhe ruas e governo avança com asfaltamento no Novo Buritizal

20, junho, 2026
Governador Clécio acompanhando obras que totalizarão 6 quilômetros de pavimentação
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Macapá (AP)

Moradores do bairro Novo Buritizal, na Zona Sul de Macapá, acompanham o avanço das obras de pavimentação executadas pelo Governo do Amapá. O diferencial do projeto é que as vias contempladas foram escolhidas pela própria comunidade, que participou da definição das prioridades para receber o novo asfalto. A iniciativa prevê mais de 6 quilômetros de ruas pavimentadas na região.

Nesta semana, o governador Clécio Luís (União) acompanhou o andamento dos serviços na Avenida José Augusto Façanha, uma das vias incluídas no cronograma. Segundo o governo, a obra busca melhorar a mobilidade urbana, facilitar o acesso de moradores e comerciantes e eliminar problemas históricos causados por lama no inverno e poeira durante o verão.

De acordo com o governador, a definição das ruas beneficiadas ocorreu em diálogo direto com os moradores do bairro. A participação popular permitiu identificar os trechos mais críticos e com maior fluxo de pessoas, garantindo que os investimentos fossem direcionados para áreas consideradas prioritárias pela comunidade.

Avenida José Augusto Façanha, uma das vias selecionadas pelos moradores. Foto: Secom

Além da aplicação da capa asfáltica, as equipes executam serviços de limpeza, preparação da base, nivelamento e recapeamento das vias. O trabalho integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana da capital, com foco na recuperação da malha viária e na valorização dos bairros.

Para os moradores, a chegada do asfalto representa mais conforto, segurança e valorização dos imóveis. A expectativa é que a pavimentação também fortaleça a atividade comercial do Novo Buritizal, considerado um dos bairros mais movimentados da Zona Sul, facilitando o deslocamento de veículos, pedestres e serviços essenciais.

Seles Nafes
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