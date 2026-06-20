Comunidade escolhe ruas e governo avança com asfaltamento no Novo Buritizal

Governador Clécio acompanhando obras que totalizarão 6 quilômetros de pavimentação

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Macapá (AP)

Moradores do bairro Novo Buritizal, na Zona Sul de Macapá, acompanham o avanço das obras de pavimentação executadas pelo Governo do Amapá. O diferencial do projeto é que as vias contempladas foram escolhidas pela própria comunidade, que participou da definição das prioridades para receber o novo asfalto. A iniciativa prevê mais de 6 quilômetros de ruas pavimentadas na região.

Nesta semana, o governador Clécio Luís (União) acompanhou o andamento dos serviços na Avenida José Augusto Façanha, uma das vias incluídas no cronograma. Segundo o governo, a obra busca melhorar a mobilidade urbana, facilitar o acesso de moradores e comerciantes e eliminar problemas históricos causados por lama no inverno e poeira durante o verão.

De acordo com o governador, a definição das ruas beneficiadas ocorreu em diálogo direto com os moradores do bairro. A participação popular permitiu identificar os trechos mais críticos e com maior fluxo de pessoas, garantindo que os investimentos fossem direcionados para áreas consideradas prioritárias pela comunidade.

Além da aplicação da capa asfáltica, as equipes executam serviços de limpeza, preparação da base, nivelamento e recapeamento das vias. O trabalho integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana da capital, com foco na recuperação da malha viária e na valorização dos bairros.

Para os moradores, a chegada do asfalto representa mais conforto, segurança e valorização dos imóveis. A expectativa é que a pavimentação também fortaleça a atividade comercial do Novo Buritizal, considerado um dos bairros mais movimentados da Zona Sul, facilitando o deslocamento de veículos, pedestres e serviços essenciais.