Condenado por embriaguez ao volante e batida na Duca Serra é preso no Pacoval

Réu reincidente pegou um ano e seis meses de prisão em regime semiaberto após bater em carro parado; ele não se apresentou ao Iapen e passou a ser considerado foragido.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá, por meio do Núcleo de Capturas, prendeu na manhã desta quarta-feira (24) um homem de 40 anos que estava com mandado de prisão definitiva em aberto. Ele foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa no bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

O crime que gerou a condenação aconteceu no dia 30 de outubro de 2022, por volta do meio-dia. Segundo a denúncia, o homem dirigia em alta velocidade pela Rodovia Duca Serra, perto do distrito do Coração, completamente embriagado.

Durante o trajeto, ele perdeu o controle da direção e bateu contra outro veículo que estava parado na via. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do acidente fez a abordagem e prendeu o motorista em flagrante.

Após o trâmite na Justiça, o homem foi condenado a uma pena de um ano e seis meses de detenção. Conforme explicou o delegado Bruno Braz, chefe do Núcleo de Capturas, o réu não teve direito a converter a pena de prisão em medidas alternativas — como prestação de serviços comunitários — pelo fato de ser reincidente em crime doloso.

Como ele não se apresentou voluntariamente ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para começar a cumprir a decisão judicial, a comarca expediu a ordem de prisão, cumprida hoje pelos investigadores. O capturado passou por exames e foi encaminhado diretamente ao sistema prisional.