Condenado por tocar em partes íntimas de criança de 8 anos é preso no Infraero II

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
A Polícia Civil do Amapá colocou atrás das grades, nesta terça-feira (9), um homem de 47 anos condenado a oito anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2022, quando ele foi acusado de tocar nas partes íntimas de uma criança de 8 anos de idade dentro de um estabelecimento comercial no bairro Parque dos Buritis, em Macapá.
A captura foi realizada no bairro Infraero II durante diligências da Operação Mulheres Seguras. A equipe coordenada pelo delegado Felipe Rodrigues localizou o condenado e deu cumprimento ao mandado de prisão. A ação policial ocorreu sem qualquer chance de resistência.
Após a prisão, o foragido foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.