PENA DE 8 ANOS

Condenado por tocar em partes íntimas de criança de 8 anos é preso no Infraero II

10, junho, 2026
Crime ocorreu em 2022, quando acusado teria tocado em partes íntimas da vítima em um comércio
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá colocou atrás das grades, nesta terça-feira (9), um homem de 47 anos condenado a oito anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2022, quando ele foi acusado de tocar nas partes íntimas de uma criança de 8 anos de idade dentro de um estabelecimento comercial no bairro Parque dos Buritis, em Macapá.

A captura foi realizada no bairro Infraero II durante diligências da Operação Mulheres Seguras. A equipe coordenada pelo delegado Felipe Rodrigues localizou o condenado e deu cumprimento ao mandado de prisão. A ação policial ocorreu sem qualquer chance de resistência.

Após a prisão, o foragido foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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