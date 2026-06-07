Condenado que deixou homem deficiente após tiros por tropeção em festa é preso

Crime ocorreu após uma discussão durante uma festa no Curiaú; vítima sobreviveu, mas ficou inválida e dependente de cuidados familiares.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio qualificado foi capturado no fim da tarde deste sábado (6), no bairro Coração, zona oeste de Macapá. A prisão de Marlos Monteiro Araújo Junior, condenado a 16 anos de prisão, foi realizada por equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA), encerrando meses de buscas pelo foragido.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, o crime que resultou na condenação ocorreu em 2022, durante uma festa na comunidade do Curiaú, e teve início por um motivo considerado banal. Segundo as investigações, a vítima, que estava sob efeito de bebida alcoólica, teria tropeçado acidentalmente no pé da namorada de Marlos, provocando uma discussão entre os envolvidos.

O desentendimento parecia ter sido encerrado, mas a situação tomou um rumo violento quando um amigo do acusado interveio e desferiu um soco no rosto do jovem. Ao tentar fugir da confusão, a vítima foi atingida nas costas por um disparo efetuado por Marlos.

Mesmo após o rapaz cair ferido, o ataque continuou. Conforme consta no processo, o acusado se aproximou da vítima caída e efetuou um segundo disparo à queima-roupa em direção à cabeça.

O jovem sobreviveu ao atentado, mas as consequências foram devastadoras. Ele ficou com sequelas permanentes, encontra-se em estado de invalidez e depende da ajuda de familiares para realizar atividades básicas do dia a dia. Em março deste ano, Marlos foi julgado e condenado à revelia por não comparecer à audiência. Desde então, era considerado foragido da Justiça.

Com a prisão deste sábado, o condenado deverá ser encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena determinada pela Justiça.