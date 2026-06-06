Confronto deixa policial baleado e suspeito ferido após queda de quarto andar

Denúncia de homem armado levou à prisão de dois suspeitos e apreensão de uma pistola

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

​Uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo resultou em tiroteio na noite desta sexta-feira (5), por volta das 22h, no conjunto habitacional Vila das Oliveiras, localizado no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. A ação envolveu uma equipe de apoio terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA) e terminou com um policial e um ex-detento baleados, além da prisão de um segundo envolvido que tentou fugir pulando do quarto andar de um dos blocos.

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De acordo com informações repassadas pelo Capitão Bryan Fonseca, os policiais foram até o local após receberem denúncias de que um membro de uma organização criminosa estava armado no residencial.

Na chegada ao apartamento indicado, os agentes realizaram o cerco e verbalizaram com um dos suspeitos. A princípio, Bryan relatou que o homem demonstrou comportamento colaborativo e afirmou que abriria a porta. No entanto, assim que a entrada foi parcialmente aberta, foram efetuados vários disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Um dos integrantes do GTA foi alvejado no antebraço, o projétil transfixou o membro, mas não causou fratura óssea.

No revide, um dos suspeitos foi atingido, foi dada nova ordem para rendição e ele se arrastou para fora do apartamento. Ao ser questionado se havia mais pessoas no imóvel, respondeu positivamente.

​Com o auxílio de um escudo balístico, a equipe progrediu taticamente para o interior do apartamento. Nesse momento, um segundo homem, identificado posteriormente como Roger Willian da Silva Souto, de 22 anos, saltou da janela do quarto andar do edifício para tentar escapar. Ele estava em posse de uma pistola calibre 9 mm, mas acabou detido pela equipe que fazia a segurança do perímetro no térreo.

​Durante as buscas no interior do apartamento, os policiais disseram ter encontrado 15 porções médias de uma substância que aparenta ser maconha. O material entorpecente e a arma de fogo foram encaminhados e apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval para os procedimentos legais.

Bryan também informou que a dupla já possui histórico penitenciário. Joselilson Souza da Silva, de 26 anos, o homem baleado no revide, é apontado como um indivíduo de alta periculosidade, acumulando passagens por homicídio, extorsão e tráfico de drogas. Todos receberam socorro de urgência e foram encaminhados ao hospital de emergência da capital. De acordo com o último boletim médico, o agente está fora de perigo.

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O GTA informou que permanece com o policiamento ostensivo e preventivo intensificado nas ruas para combater o avanço de organizações criminosas e reforçou a importância de a população colaborar realizando denúncias anônimas de tráfico, pessoas armadas ou foragidos da Justiça.

*Atualização:

Após o fechamento desta reportagem, a polícia confirmou a morte de Roger Willian da Silva Souto, de 22 anos. Ele não resistiu aos ferimentos sofridos após saltar do quarto andar do edifício durante a tentativa de fuga e morreu no Hospital de Emergência de Macapá.