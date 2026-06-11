Copa 2026: Clécio anuncia 8 conjuntos habitacionais que terão telões para jogos do Brasil

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou nesta quinta-feira (11) os oito pontos estratégicos em Macapá que receberão telões públicos para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2026. A iniciativa contempla grandes conjuntos habitacionais da capital, garantindo lazer e integração para milhares de famílias.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a ideia é descentralizar os tradicionais pontos de transmissão e levar a festa do Mundial para dentro dos residenciais, permitindo que a população assista às partidas perto de casa.

“Torcer pela Seleção Brasileira é bom, né? Mas torcer pela seleção em união com os nossos amigos e familiares, pertinho de casa, é melhor ainda. Então, olha só: todo mundo já sabe que vai ter telão lá no Vila dos Oliveiras, que eles pediram, mas agora anota aí e te prepara porque saiu a escalação completa dos lugares onde vai ter telão para a gente acompanhar a Copa do Mundo. Acompanha aí! Essa seleção chegou! O telão chegou!”, comemorou o governador durante o anúncio oficial.

A estrutura dos espaços contará com telões de alta definição, sonorização e segurança para receber os torcedores nos dias de jogos do Brasil. Confira a lista completa dos conjuntos habitacionais contemplados:

Habitacional Macapaba

Habitacional Miracema

Habitacional Mestre Oscar

Habitacional Açucena

Habitacional São José

Habitacional Nelson dos Anjos

Habitacional Vila dos Oliveiras

Habitacional Mucajá

Além de incentivar o esporte e o lazer, a instalação dos telões deve movimentar a economia interna das comunidades por meio da venda de comidas, bebidas e adereços verde-amarelos por microempreendedores locais.

O cronograma com os horários das transmissões e a programação cultural de cada ponto será divulgado nos próximos dias pelas Secretarias de Cultura e de Comunicação do Estado.