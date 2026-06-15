Corpo é encontrado em área de mata ao lado de feira em Santana

Vitima identificada preliminarmente como “Cabeludo” apresentava ferimento na cabeça

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O corpo de homem foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (15), em uma área de mata pertencente a uma mineradora, localizada ao lado da Feira da Avenida Santana, na região central do município de Santana que fica região metropolitana de Macapá.

A vítima foi identificada preliminarmente por populares apenas pelo apelido de “Cabeludo”. De acordo com informações há indícios de que a morte possa ter ocorrido ainda na noite anterior, mas, segundo a perícia, é cedo para conclusões sobre a dinâmica do crime.

O corpo apresentava um ferimento grave na região da cabeça e estava sem documentos, portando apenas uma carteira porta cédulas. Populares que acionaram a polícia relataram que o homem era conhecido na área apenas pelo apelido.

A perita criminal Michele Picanço informou que a equipe realizou a análise do local em busca de evidências que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido. No entanto, por se tratar de uma área de mata, o trabalho se torna mais complexo.

“Ainda muito cedo. São as características do local que vão indicar toda a dinâmica do homicídio. Mas, as evidências iniciais, apontam para um crime de homicídio”, reafirmou.

As investigações devem incluir a verificação de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, que podem ajudar a identificar possíveis suspeitos ou movimentações estranhas na região.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da equipe responsável pela remoção do corpo. O caso segue sob investigação.