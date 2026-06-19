Corrida, samba e torcida: Treinão Bora Brasil movimenta noite de sábado em Macapá

Evento inspirado na Copa do Mundo de 2026 será realizado no Parque de Exposições da Fazendinha e terá percurso recreativo, medalhas e programação festiva após a corrida.

Compartilhamentos

Macapá (AP)

A paixão pelo futebol e a prática esportiva vão se encontrar em um único evento neste sábado (20), em Macapá. Embalado pelo clima da Copa do Mundo de 2026, o grupo Bora Mais 1 KM promove o 1º Treinão Bora Brasil, corrida recreativa que pretende reunir corredores, torcedores e famílias para uma noite de integração, atividade física e celebração da seleção brasileira.

A programação ocorrerá no Parque de Exposições da Fazendinha, com concentração marcada para as 19h e largada prevista para as 20h. A proposta é aproveitar o entusiasmo gerado pelos primeiros jogos do Brasil no Mundial para incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a comunidade da corrida de rua no estado.

Os participantes terão à disposição um percurso interno com estrutura de apoio, incluindo iluminação, pontos de hidratação, segurança e distribuição de frutas ao final da atividade. Os organizadores esperam atrair desde atletas experientes até iniciantes que desejam viver uma experiência esportiva em clima de Copa do Mundo.

As inscrições ainda estão disponíveis, mas com apenas 100 últimas unidades. É possível conseguir um desconto de 30% usando o cupom: BORA30 em duas modalidades: kit completo por R$ 80 e kit sem camisa por R$ 60. Em ambas as opções, os corredores recebem pulseira de identificação, medalha de participação e acesso à estrutura oferecida durante o evento. As vagas são limitadas e as inscrições seguem abertas pela plataforma Esporte Corrida.

Após a corrida, a programação continua com atrações voltadas ao entretenimento. Estão previstas apresentações da Escola de Samba Boêmios do Laguinho, show de samba e pagode, apresentação de DJ, além de praça de alimentação com churrasquinho e chope. A expectativa da organização é transformar o Treinão Bora Brasil em uma grande confraternização esportiva inspirada no espírito de união e celebração que marca a Copa do Mundo.