Coworking, carregamento para veículos elétricos e espaço pet: Portal Paraty traz novo conceito de condomínio no AP

Equipe de consultores: Durante a Copa do Mundo, a aquisição de um lote dá direito a uma TV de 43 polegadas; empreendimento está com obras adiantadas em Macapá

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Imagine trabalhar a poucos metros de casa, em sua própria empresa, dentro do residencial onde você mora. O coworking, modelo de escritórios compartilhados que vem crescendo no Amapá, é um dos diferenciais do Condomínio Portal Paraty, empreendimento que está com as obras adiantadas em relação ao cronograma na zona oeste de Macapá. Para mais informações: (96) 99133-1707.

O Portal Paraty começou a ser construído em julho de 2025, após uma viagem à histórica cidade de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, região que também abriga destinos turísticos famosos como Angra dos Reis e Ilhabela. Elementos arquitetônicos da cidade inspiraram o projeto do condomínio e estarão presentes na entrada, nas ruas e no pórtico principal.

“Tudo faz concepção com a região de Paraty, mas teremos também ruas com nomes de outras cidades com patrimônio histórico do Norte, como Belém, Óbidos e Santarém”, explica o arquiteto José Aleixo, responsável pela execução da obra.

Uma dessas referências poderá ser observada na pavimentação em blocos intertravados do Bosque Costa Verde, espaço destinado a caminhadas e convivência ao ar livre.

“Nosso condomínio foi concebido para oferecer moradia com segurança, saúde, lazer, práticas esportivas e contato com a natureza”, define a coordenadora de vendas, Carla Evangelista.

Atualmente, as obras estão concentradas na implantação do meio-fio das vias já pavimentadas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Todo o condomínio já conta com sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto implantados. As próximas etapas incluem a conclusão do posteamento e da iluminação pública em LED, prevista para começar no início de julho.

Outra frente de trabalho está focada na Lagoa de Paraty, um lago artificial formado por três pequenas ilhas que serão interligadas por passarelas até um deck central que leva a área de lazer principal.

“No período de estiagem devido evaporação natural da água, vamos manter o nível da lagoa com poços artesianos específicos. Nosso cronograma geral está bastante adiantado porque conseguimos acelerar as obras durante o último verão. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) terá acesso independente, sem interferir na área residencial”, informa o engenheiro Joervin Martins.

Espaços e serviços diferenciados

Segundo ele, nos próximos meses terão início as obras do coworking, da academia e das piscinas. A estrutura de lazer contará ainda com salão de eventos, quadra poliesportiva, campo de futebol society com grama sintética, campos de areia, brinquedoteca, áreas de convivência com churrasqueiras, academia, espaço pet, paisagismo completo e um diferencial que são os pontos de carregamento para veículos elétricos.

O condomínio também será entregue com três veículos, sendo um carro e duas motos, destinados às rondas de segurança e manutenção. O sistema incluirá monitoramento eletrônico integrado em pontos estratégicos do condomínio e todo o perímetro murado, cuja construção já foi concluída.

Aquisição dos lotes

A empresa Castori Soluções Imobiliárias, responsável pela comercialização, mantém condições facilitadas de pagamento, com financiamento em 36 vezes com parcelas fixas, sem juros e sem correção monetária ou no plano de parcelas reajustáveis, com juros e correção monetária, parcelada em até 120 vezes. Durante a Copa do Mundo, os compradores também recebem uma TV de 43 polegadas como bônus promocional.

Para conhecer o empreendimento, basta visitar o estande de vendas de segunda a sábado com horário de atendimento das 09:00 às 18:00h. Atendimentos aos domingos e feriados podem ser agendados previamente.

Os lotes disponibilizados no projeto, aguardam por você. Para mais informações: (96) 99133-1707 ou siga o nosso Instagram clicando aqui.