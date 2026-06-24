Cultura e economia marcam 33 anos do ‘Forrozão do Tio Gigante’ em Santana

Evento começa nesta quinta-feira (25) na Vila Olímpica com abertura gospel; programação terá disputa de quadrilhas juninas e shows regionais

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O tradicional Forrozão do Tio Gigante, que começa nesta quinta-feira (25), chega à sua 33ª edição em 2026 consolidado como um dos eventos mais importantes do município de Santana, a 17 km de Macapá. O que começou, em 1993, como uma simples festa junina organizada pelo morador conhecido Belarmino Borges, ou simplesmente “Tio Gigante”, hoje se transformou em um grande encontro que mistura cultura popular, fé, lazer e geração de renda.

Na primeira edição, a programação era modesta, com apresentações de duas quadrilhas locais e uma confraternização entre moradores, marcada por uma festa de mingau de milho. Com o passar do tempo, o evento cresceu, ganhou estrutura e passou a atrair grupos de várias cidades do Amapá, tornando-se referência no calendário cultural do município. Em 2019, recebeu o título de “Lendário Forrozão do Tio Gigante”, reconhecimento que reforçou sua importância para a cultura local.

“Chegamos a mais esta edição com muita emoção e com o sentimento de que estamos fazendo a nossa parte. Todos os anos, o hoje Lendário Forrozão do Tio Gigante, representa geração de emprego, de renda e de oportunidade. As pessoas não sabem da dimensão do evento. Empreendedores aguardam sempre com muita expectativa, porque é a certeza de dinheiro no bolso”, afirmou Tio Gigante.

Realizado atualmente na Vila Olímpica de Santana, sempre no fim de junho, o Forrozão reúne uma programação diversificada que vai além das apresentações juninas. Nos últimos anos, o evento passou a abrir espaço também para a fé. Há quatro anos, foi criado o projeto “Glorifica”, que marca a abertura oficial com um grande encontro religioso. Em 2026, a celebração acontece no dia 25 de junho e deve reunir famílias e lideranças religiosas em um momento de louvor aberto ao público.

A partir do dia seguinte, a arena é tomada pelas quadrilhas juninas, que disputam espaço e reconhecimento em apresentações cheias de cor, música e tradição. O encerramento da programação costuma reunir shows musicais e artistas da região, como Forró do Quero Mais, Rambolde de Campos e Osmar Junior, já confirmados para esta edição. Segundo Tio Gigante, o momento mais aguardado será a disputa das quadrilhas.

“O momento da disputa das quadrilhas juninos é o momento mais aguardado pelo segmento. Existe uma disputa, saudável, que onde as agremiações se preparam de maneira surpreendente. Cada apresentação mostra o profissionalismo das quadrilhas. É o ápice do lendário”, afirmou Gigante.

Além do aspecto cultural, o Forrozão também movimenta a economia local. Durante os dias de evento, são geradas dezenas de oportunidades de trabalho, enquanto pequenos empreendedores aproveitam o grande público para vender alimentos, bebidas, artesanato e outros produtos. Exposições culturais também integram a programação, com peças antigas, obras de arte e objetos históricos.