Curta amapaense é selecionado para festival internacional de cinema em Nova York

Curta-metragem dirigido por Rodrigo Pedroza levará a ficção científica produzida no Amapá para uma das principais vitrines do cinema independente mundial

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Macapá (AP) – O curta-metragem amapaense “Amazônia Xamã” conquistou mais um importante reconhecimento fora do país. A produção de ficção científica dirigida pelo cineasta Rodrigo Pedroza foi selecionada para a mostra competitiva do New York Indie Shorts Awards, nos Estados Unidos, considerado um dos principais festivais dedicados ao cinema independente e aos curtas-metragens. A exibição está marcada para o dia 2 de agosto de 2026, em Nova York.

O evento reúne produções de diversos países e já recebeu filmes que alcançaram destaque internacional, incluindo obras vencedoras do Oscar, como “The Singers”, “I’m Not a Robot” e “An Irish Goodbye”. A seleção representa mais um passo para a consolidação do audiovisual produzido na Amazônia em circuitos internacionais.

“Estar em um festival dessa dimensão, ao lado de obras reconhecidas internarcionalmente, é uma conquista muito importante para o cinema do Amapá. ‘Amazônia Xamã’ nasce da nossa realidade amazônica, mas fala sobre memória, resistência, ancestralidade e futuro. Ver essa história chegando a Nova York mostra que o audiovisual produzido aqui tem força artística e narrativa para ocupar grandes espaços internacionais”, destaca o diretor Rodrigo Pedroza.

Lançado oficialmente em Macapá em dezembro de 2025, o filme apresenta uma narrativa ambientada em um futuro distópico, no qual a floresta amazônica foi dominada por robôs garimpeiros. O protagonista, Raoni, é o último sobrevivente de sua etnia e enfrenta uma jornada marcada pela resistência cultural.

Além da seleção para o New York Indie Shorts Awards, “Amazônia Xamã” também integra outras duas programações nos EUA e na Inglaterra. A produção teve incentivos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Governo Federal, geridos pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult).