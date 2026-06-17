DaLua diz que ônibus gratuito e novos coletores são próximas metas após 100 dias

Administração destacou ações de reorganização fiscal e ampliação dos atendimentos à população

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Em uma solenidade marcada por forte tom político, prestação de contas e anúncios ambiciosos, o prefeito interino de Macapá, Pedro DaLua (União), apresentou o balanço dos primeiros 100 dias de sua gestão frente ao Executivo municipal. O evento, realizado na noite de terça-feira (16), no Teatro Municipal de Macapá, reuniu sociedade civil, secretários, técnicos e vereadores da base aliada para detalhar os investimentos e as entregas que, segundo a administração, estão reordenando a capital.

DaLua aproveitou para traçar as diretrizes dos próximos meses. O gestor interino revelou que seu principal plano estrutural antes de deixar o cargo ou retornar ao Legislativo é implantar o programa “Tarifa Zero” em Macapá, garantindo transporte coletivo 100% gratuito para toda a população.

“Tem um sonho que quero que se torne realidade. Eu quero muito, antes de sair da gestão ou voltar para a Câmara Municipal, implementar no município de Macapá o transporte gratuito para todo o povo de Macapá. Se Deus quiser, vou conseguir”, declarou o prefeito interino.

Como meta imediata, ele também destacou a modernização do saneamento básico:

“Nesse momento, ainda estou muito focado na questão dos novos coletores de lixo, quero poder dar essa tranquilidade para o nosso povo”.

Ao avaliar os cem dias de sua administração, DaLua adotou um tom de humildade e agradecimento aos parlamentares e secretários indicados, reforçando que o trabalho foi construído de forma colegiada. Ele pontuou que sua prioridade máxima foi humanizar o serviço público e garantir direitos básicos, preterindo a realização de eventos ou investimentos puramente estéticos.

“Nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos e priorizamos gente. Nós achamos e concordamos que praça tem importância, show tem importância, mas tudo isso é para atender as pessoas. Então nós começamos pelos servidores públicos, fomos para os habitacionais, fomos para os distritos, fomos para as escolas”, discursou.

Apesar do clima de comemoração pelos avanços, o prefeito interino não poupou críticas ao cenário que encontrou ao assumir o Palácio Laurindo Banha.

“Sim, recebemos muitos gargalos, recebemos uma prefeitura abandonada financeiramente, sucateada das suas principais secretarias, quer dizer, sem a mínima condição do próprio gestor gerir a pasta, imagina o povo. Mas a gente não se lamentou não, a gente correu atrás do que precisava, deixou um pouco de escanteio aquilo que não era prioridade e hoje nós podemos comemorar os nossos avanços”, destacou.

O balanço apresentado pela Secretaria Municipal de Comunicação Social (Semcom) exibiu indicadores robustos de manutenção urbana e valorização do funcionalismo público. Entre os principais dados consolidados pelas secretarias destacam-se:

* Valorização do Servidor: Concessão de reajuste salarial linear de 12% para os servidores municipais e de 15% especificamente para os profissionais da educação; enquadramento de 495 guardas municipais e a emissão de 1.382 certidões funcionais.

* Educação: Compra emergencial de alimentos para sanar problemas na merenda escolar, regularização de repasses aos Caixas Escolares e entrega do Centro Educacional Joaquina Menezes.

* Saúde: Economia aproximada de R$ 1 milhão em contratos médicos, regularização do abastecimento de remédios nas UBS, recuperação de mais de 70% dos sistemas de climatização e imunização de mais de 14 mil animais contra a raiva.

* Infraestrutura e Zeladoria: Pavimentação de 13,7 km de vias urbanas, assinatura de sete ordens de serviço somando R$ 40 milhões em investimentos, manutenção de 7.200 pontos de iluminação pública e a eliminação de 670 pontos de lixeiras viciadas.

* Desenvolvimento e Direitos Humanos: Redução de 49,7% no tempo médio de regularização empresarial, reativação do Portal da Transparência, retomada do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e criação da Secretaria Municipal de Juventude.

Pedro DaLua, que presidia a Câmara de Vereadores de Macapá, assumiu o comando da prefeitura em caráter interino no dia 4 de março de 2026. A mudança na chefia do Executivo ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar o afastamento por 60 dias do prefeito eleito, Dr. Furlan, e do vice-prefeito, Mário Neto.

A medida cautelar foi assinada pelo ministro Flávio Dino no âmbito da Operação Paroxismo, deflagrada pela Polícia Federal para investigar supostas fraudes em licitações e desvios de verbas federais que haviam sido destinadas à construção do Hospital Geral de Macapá.

Diante do prazo de afastamento e da necessidade de continuidade administrativa, DaLua focou suas ações no reordenamento fiscal, na garantia dos serviços essenciais e na elaboração dos projetos de recomposição salarial que culminaram no balanço apresentado nesta terça-feira.