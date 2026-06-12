De tornozeleira, suspeito conhecido por fazer lives com armas morre em confronto

Mauro do Santos Uchoa, de 22 anos, tinha antecedentes por tráfico de drogas e tentativa de homicídio

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um suspeito que usava tornozeleira eletrônica e era bastante conhecido pela polícia por usar as redes sociais para ostentar com armas de fogo morreu após atirar contra militares durante uma tentativa de fuga na noite desta quinta-feira (11), em Santana, na região metropolitana de Macapá. Segundo a Polícia Militar, o suspeito portava um revólver, desobedeceu à ordem de parada e correu para o interior de uma residência, onde a ocorrência terminou em intervenção e confronto.

De acordo com informações da PM, durante policiamento ostensivo na região, nas proximidades do Terminal Rodoviário, os policiais avistaram Mauro do Santos Uchoa, de 22 anos, com passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, em atitude suspeita, portando uma arma de fogo em via pública. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e fugiu para o interior de uma residência. Foi quando os militares realizaram o acompanhamento tático.

Ao tentarem a aproximação, Mauro teria sacado a arma e efetuado disparos contra a equipe policial. Diante da situação, os agentes reagiram, atingindo o suspeito e neutralizando a ameaça. No imóvel para onde o suspeito correu, os policiais encontraram porções de substâncias entorpecentes, dinheiro trocado e uma arma de fogo.

“A equipe policial estava realizando o patrulhamento de rotina, quando notou esse indivíduo. Diante da suspeita, foi feito o acompanhamento e quando conseguimos abordá-lo, ele atirou contra os militares. Houve o revide e acabou atingido e não resistiu aos ferimentos”, informou o tenente Angelo Silva, da Divisão de Relações Públicas e Imprensa do 4º BPM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica constatou o óbito ainda no local. A arma utilizada, assim como os demais materiais apreendidos, foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana para os procedimentos legais cabíveis.