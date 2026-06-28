Deputados que não quiseram assinar a Constituição e outras tretas políticas

Esse é um dos episódios e tretas relatadas pelo livro As histórias da História do Amapá, lançado esta semana por Renivaldo Costa

Compartilhamentos

O dia em que um governador foi afastado do cargo. Os deputados constituintes que se recusaram a assinar a então recém-criada Constituição do Amapá. Essas e outras tretas políticas foram pesquisadas com fontes oficiais durante anos pelo jornalista Renivaldo Costa, que no último dia 26 de junho lançou o livro As Histórias da História do Amapá, editado pela Gráfica do Senado e que já pode ser acessado. Em entrevista ao Portal SN, o jornalista adiantou outras polêmicas histórias que estão sendo pesquisadas para um segundo livro. Assista.