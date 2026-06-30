Desabamento de estrutura durante festa junina em Breves deixa uma mulher morta e vários feridos

Autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do acidente, enquanto familiares e participantes recebem apoio

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O desabamento de uma estrutura montada para uma programação junina deixou uma mulher morta e várias pessoas feridas na noite de domingo (28), em Breves, no arquipélago do Marajó. O acidente aconteceu durante o encerramento do Forrozão Marajoara, quando o local estava ocupado por integrantes de quadrilhas e pelo público que acompanhava as apresentações.

Imagens registradas logo após o acidente mostram o desespero de quem estava no evento. Nos vídeos, é possível ver dezenas de pessoas correndo para deixar a área atingida, enquanto policiais militares e outras pessoas prestam socorro às vítimas em meio à gritaria e à movimentação intensa.

A vítima fatal foi identificada como Vanessa Ribeiro, integrante de uma quadrilha junina que se apresentava no momento do desabamento. Segundo as primeiras informações, ela sofreu um traumatismo na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Os demais feridos receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados para unidades de saúde do município. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre o número de vítimas nem informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes.

Em nota, a Prefeitura de Breves lamentou a morte de Vanessa Ribeiro e informou que a prioridade, neste momento, é prestar assistência às vítimas e às famílias afetadas. A administração municipal afirmou ainda que acompanha a ocorrência em conjunto com os órgãos de segurança pública.

As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado para apurar as causas do acidente e verificar se houve falhas na instalação, na manutenção ou na fiscalização da estrutura utilizada durante o evento.