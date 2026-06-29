Detenta morre eletrocutada após tentar fugir de penitenciária em Macapá

Mulher presa por furto entrou em uma área de acesso restrito durante o processo de admissão e não resistiu ao incidente

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma detenta morreu após sofrer uma descarga elétrica durante uma tentativa de fuga na noite do último sábado (27), no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá. De acordo com informações do órgão, a interna acessou uma área técnica restrita, onde funciona a subestação de energia da unidade prisional, e acabou sendo eletrocutada.

Segundo informações apuradas, a mulher foi identificada como Elaine Ribeiro de Abrantes. Ela havia dado entrada no complexo prisional por volta das 22h para os procedimentos de admissão antes de ser encaminhada à Penitenciária Feminina, em cumprimento a um mandado de prisão por furto.

Ainda conforme informações obtidas pela reportagem, durante o atendimento inicial, a mulher teria apresentado uma identidade falsa e informado que estava grávida, além de relatar sangramento e fortes dores. Após verificações realizadas pela equipe de plantão, foram identificadas inconsistências nas informações fornecidas.

Em seguida, Elaine teria aproveitado um momento de distração para deixar a sala de recepção sem autorização, dando início a uma tentativa de fuga dentro da unidade. Policiais penais iniciaram buscas imediatamente.

Durante as buscas, um forte estrondo foi ouvido na área da Casa de Força, onde está localizada a subestação elétrica do presídio. Ao chegarem ao local, os servidores encontraram a detenta caída após sofrer uma descarga elétrica em uma estrutura de alta tensão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito. Para que o corpo fosse retirado com segurança, foi necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia da unidade prisional, permitindo a atuação da Polícia Científica.

Em nota, o Iapen informou que a interna acessou uma área técnica restrita na tentativa de fugir e se esconder, momento em que entrou em contato com uma estrutura da subestação elétrica. O órgão afirmou que as equipes de plantão adotaram imediatamente os protocolos de emergência e primeiros socorros, porém a morte foi confirmada ainda no local.

A direção do Instituto informou ainda que a Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do caso. A Corregedoria do Iapen também instaurará uma sindicância administrativa para apurar responsabilidades, enquanto aguarda a conclusão dos laudos periciais e das investigações.

O Iapen informou que lamenta o ocorrido e que os familiares da detenta já foram comunicados sobre a morte.