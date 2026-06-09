Distrações e o foco

Neemias 6

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Um momento de descuido pode custar muito caro em um mundo repleto de distrações digitais. Esse perigo é retratado em Neemias 6. Enquanto trabalhava na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias foi convidado várias vezes para uma reunião. O que parecia um simples encontro era, na verdade, uma armadilha para desviá-lo de sua missão.

Neemias discerniu o perigo e respondeu: “Estou fazendo uma grande obra e não posso descer” (Neemias 6:3). Ele permaneceu focado no propósito que Deus lhe havia confiado e não permitiu que distrações ou ameaças o afastassem de seu objetivo.

Que esse exemplo nos inspire a manter os olhos fixos em Deus e na missão que Ele nos deu, sem perder tempo com aquilo que apenas tenta nos tirar do caminho. Tenha uma ótima terça-feira (9), na companhia do nosso Senhor Jesus!