DNIT culpa excesso de peso por acidente em ponte; tráfego é liberado para carros

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Horas após uma carreta bitrem carregada de minério cair no Rio Água Fria, no limite entre os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) se pronunciou oficialmente sobre o acidente que destruiu parcialmente uma ponte de madeira na BR-210. O superintendente do órgão no Amapá, Marcello Linhares, atribuiu o acidente ao excesso de carga e descumprimento das normas de trânsito.
Segundo o DNIT, o veículo envolvido no acidente pertence a uma categoria cujo tráfego não é permitido sobre pontes de madeira, conforme as restrições operacionais vigentes para o trecho. O órgão confirmou que o peso excessivo da carreta provocou o colapso parcial da estrutura, mas ressaltou que, apesar da gravidade das imagens que circulam na internet, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.
Como medida imediata, o DNIT informou que o tráfego para veículos de passeio já foi liberado no local, sob o monitoramento de equipes técnicas. Para restabelecer o fluxo total da rodovia, operários trabalharão em regime de plantão 24 horas por dia nos reparos da ponte.
Em entrevista mais cedo ao Portal SN, o secretário de Transportes, Marcos Jucá, já havia adiantado que a ponte não apresentava sinais de fadiga ou apodrecimento da madeira, apontando a negligência das empresas de transporte como causa principal do acidente.
“O grande problema ali é que os veículos estão trafegando com peso muito acima do limite permitido para a ponte. O DNIT já alertou que a capacidade máxima é de 40 toneladas, mas as empresas continuam insistindo”, afirmou Jucá.
De acordo com a Setrap, carretas do porte da que se acidentou costumam transitar pela região central do estado transportando entre 70 e 100 toneladas de minério — até o dobro do limite técnico permitido. O secretário estadual também levantou a hipótese de que o motorista tenha saído dos “trilhos deslizantes” — as pranchas de madeira que reforçam o caminho das rodas — fazendo com que o peso se concentrasse em um ponto frágil da estrutura.
Embora o governo estadual tenha enviado técnicos para acompanhar a situação, a Setrap reforçou que a responsabilidade exclusiva pela fiscalização, manutenção e reconstrução do trecho da BR-210 é do governo federal, por meio do DNIT.