DNIT e PRF divulgam imagens e apontam falha de condução em queda de caminhão com minério

Segundo a PRF, veículo saiu das pranchas de sustentação durante a travessia da ponte sobre o rio Água Fria; motorista conseguiu escapar sem ferimentos graves.

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Imagens do sistema de monitoramento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) revelam como ocorreu o acidente que levou um caminhão bitrem carregado de minério de ferro a despencar da ponte sobre o rio Água Fria, na manhã de quinta-feira (19), na BR-210, em Pedra Branca do Amapari.

O acidente aconteceu por volta das 10h50. Nas gravações, é possível observar a aproximação da carreta, que reduz a velocidade para iniciar a travessia da estrutura. Já na parte final da ponte, entretanto, a composição perde o alinhamento das pranchas de sustentação — conhecidas como “deslizantes” — e passa a trafegar sobre uma área menos reforçada do tabuleiro.

Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá, Klebson Sampaio, uma frenagem durante a travessia pode ter contribuído para o acidente. Ele acompanhava a análise das imagens ao lado do diretor do DNIT no estado, Ricardo Linhares.

“Não sei o que aconteceu com quem estava na direção que precisou frear. E quando ela freou ele saiu daquelas tábuas que fazem o caminho, as pranchas. E ele foi pro lado levando o guard rail e caiu no rio. Ali teve um erro do condutor”, afirmou o superintendente.

Apesar da gravidade do acidente, o caminhão não ficou completamente submerso. Com a cabine ainda parcialmente fora da água, o motorista conseguiu sair do veículo com a ajuda de um morador que estava nas proximidades.

A Polícia Rodoviária Federal instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão das investigações, o relatório será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.