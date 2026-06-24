PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dorinaldo Malafaia reúne mais de 1,3 mil pessoas em plenária na Zona Norte de Macapá

24, junho, 2026
Encontro na sede da Império da Zona Norte apresentou balanço do mandato, que já destinou mais de R$ 160 milhões à saúde
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De Macapá(AP)

Mais de 1,3 mil pessoas participaram, nesta terça-feira (23), da plenária de prestação de contas do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), realizada na sede da Império da Zona Norte, em Macapá. O encontro reuniu militantes, apoiadores e lideranças locais para acompanhar um balanço das ações do parlamentar ao longo dos três anos e meio de mandato.

Pré-candidato à reeleição, Malafaia tem realizado uma série de agendas pelo estado para apresentar resultados e dialogar com a população. Enfermeiro de formação, ele é um dos cinco profissionais da área com cadeira na Câmara Federal e tem concentrado sua atuação principalmente na saúde, com destaque para a destinação de recursos à atenção básica nos municípios e à rede estadual.

Plenária reuniu militância e apoiadores para balanço de mandato e reforço das ações na saúde e na defesa dos trabalhadores. Fotos: divulgação

Segundo o parlamentar, o mandato tem buscado proximidade com as realidades locais e com as gestões municipais. Ele afirma que a presença constante no estado é uma forma de reduzir a distância entre Brasília e o Amapá e fortalecer a escuta das demandas da população.

Ao longo do primeiro mandato, Dorinaldo também assumiu funções de destaque no Congresso Nacional, entre elas a liderança de um grupo de parlamentares e a coordenação da Bancada Federal do Amapá. Neste novo ciclo de agendas, ele tem reforçado ainda a pauta trabalhista, com defesa do fim da escala 6×1 e diálogo direto com trabalhadores de diferentes setores.

Seles Nafes
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