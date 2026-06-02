Em 4 meses, Dalua reabre e revitaliza escola que estava fechada no Marabaixo IV

Centro de Ensino Joaquina Menezes é a primeira unidade entregue pela gestão Pedro DaLua em menos de quatro meses de governo

Compartilhamentos

Macapá (AP) – O prefeito de Macapá, Pedro DaLua (União), entregou nesta segunda-feira (1º) o Centro de Ensino Joaquina Menezes, no bairro Marabaixo IV. A unidade havia sido adquirida pela prefeitura, mas permanecia fechada e sem condições de funcionamento. Após passar por obras de revitalização, a escola foi reativada e se tornou a primeira entregue pela atual gestão em menos de quatro meses de governo.

“Hoje é um dia muito especial para todas as famílias do Marabaixo IV. Nós procuramos a Prefeitura porque acreditávamos que essa escola poderia voltar a servir nossas crianças. Ficamos felizes em ver que nosso pedido foi ouvido e que, em tão pouco tempo, a reforma foi realizada. Só temos a agradecer pelo empenho da gestão municipal em transformar esse sonho em realidade”, disse Maria Graciane Leite, integrante do grupo de moradores que se reuniu com a prefeitura para solicitar a reforma e a entrega da unidade.

Os serviços incluíram pintura, limpeza geral, instalação de novas lousas, recuperação das salas de aula, sala dos professores, direção e auditório, além da adequação dos espaços pedagógicos. A quadra esportiva também recebeu melhorias para ampliar a segurança e oferecer melhores condições para a prática de atividades físicas e esportivas.

A cerimônia de entrega reuniu autoridades municipais, representantes da comunidade e servidores da unidade escolar. A reabertura da escola faz parte das ações da Prefeitura de Macapá voltadas à recuperação da infraestrutura educacional da rede municipal. Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância do investimento na educação e afirmou que a revitalização da unidade representa um compromisso da gestão com a população.

“Estamos mostrando que compromisso se traduz em trabalho e entrega. Em menos de quatro meses de gestão, estamos devolvendo à comunidade uma escola que permaneceu durante anos sem receber a atenção necessária. Nossa prioridade são as crianças, porque são elas que vão construir o futuro de Macapá e do Amapá. Investir na educação é investir no desenvolvimento da nossa cidade e na formação de uma geração com mais oportunidades”, afirmou o prefeito.

A revitalização do Centro de Ensino Joaquina Menezes integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para ampliar e qualificar a infraestrutura das escolas da rede municipal, proporcionando melhores condições de aprendizagem aos estudantes e mais conforto para profissionais da educação e famílias.