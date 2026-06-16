NO RIO AMAZONAS

Embarcação misteriosa aparece naufragada em frente a Macapá

16, junho, 2026
Fotos: Rodrigo Índio, Portal SN
Capitania dos Portos informou que não havia registro da ocorrência até o fechamento da reportagem; paradeiro de tripulantes e proprietário é desconhecido.
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma embarcação de dois pavimentos amanheceu naufragada nesta terça-feira (16) nas águas do Rio Amazonas, em frente à cidade de Macapá. O barco, que chama a atenção por não apresentar nome ou qualquer identificação visível na proa, está parcialmente submerso e tombado em um trecho entre a área conhecida como Invasão do Zeca Diabo, no bairro Araxá, e o Canal das Pedrinhas.

Até o momento, o paradeiro do proprietário, de eventuais tripulantes ou passageiros permanece desconhecido. Nenhuma pessoa foi encontrada no local ou nas proximidades para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

Barco amanheceu em frente a área conhecida como “Invasão do Zeca Diabo”. Fotos: Rodrigo Índio, Portal SN

Capitania dos Portos ainda não tinha conhecimento sobre o naufrágio

A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos do Amapá (CPAP), órgão responsável pela segurança do tráfego aquaviário na região. Para surpresa da equipe, a instituição informou que, até o fechamento desta matéria, não havia sido comunicada oficialmente sobre o caso e que nenhuma ocorrência de naufrágio havia sido registrada na área.

A presença da embarcação também chamou a atenção por causa do local onde afundou. Na região, normalmente trafegam e atracam apenas embarcações de pequeno porte, o que torna incomum a presença de um barco com essas dimensões. barco naufragio Moradores das proximidades relataram ter percebido o naufrágio apenas nesta terça-feira. As informações, porém, ainda são desencontradas. Um morador que preferiu não se identificar afirmou acreditar que o acidente ocorreu recentemente.

Não há informações oficiais sobre possíveis vítimas. Fotos: Rodrigo Índio, Portal SN

“Pelo que a gente viu, isso aconteceu de ontem [segunda-feira] para hoje [terça-feira]”, relatou.

A hipótese de que a embarcação tenha afundado durante a madrugada ainda é tratada apenas como especulação, já que não há testemunhas conhecidas do momento exato em que o barco começou a naufragar. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Seles Nafes
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