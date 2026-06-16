Embarcação misteriosa aparece naufragada em frente a Macapá

Capitania dos Portos informou que não havia registro da ocorrência até o fechamento da reportagem; paradeiro de tripulantes e proprietário é desconhecido.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma embarcação de dois pavimentos amanheceu naufragada nesta terça-feira (16) nas águas do Rio Amazonas, em frente à cidade de Macapá. O barco, que chama a atenção por não apresentar nome ou qualquer identificação visível na proa, está parcialmente submerso e tombado em um trecho entre a área conhecida como Invasão do Zeca Diabo, no bairro Araxá, e o Canal das Pedrinhas.

Até o momento, o paradeiro do proprietário, de eventuais tripulantes ou passageiros permanece desconhecido. Nenhuma pessoa foi encontrada no local ou nas proximidades para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos do Amapá (CPAP), órgão responsável pela segurança do tráfego aquaviário na região. Para surpresa da equipe, a instituição informou que, até o fechamento desta matéria, não havia sido comunicada oficialmente sobre o caso e que nenhuma ocorrência de naufrágio havia sido registrada na área.

A presença da embarcação também chamou a atenção por causa do local onde afundou. Na região, normalmente trafegam e atracam apenas embarcações de pequeno porte, o que torna incomum a presença de um barco com essas dimensões. barco naufragio Moradores das proximidades relataram ter percebido o naufrágio apenas nesta terça-feira. As informações, porém, ainda são desencontradas. Um morador que preferiu não se identificar afirmou acreditar que o acidente ocorreu recentemente.

“Pelo que a gente viu, isso aconteceu de ontem [segunda-feira] para hoje [terça-feira]”, relatou.

A hipótese de que a embarcação tenha afundado durante a madrugada ainda é tratada apenas como especulação, já que não há testemunhas conhecidas do momento exato em que o barco começou a naufragar. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.