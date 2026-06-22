Energia solar chega a comunidades isoladas de mais 4 municípios do Amapá

As comunidades quase isoladas ficam no município de Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Amapá

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Macapá (AP)

Mais de 1,3 mil famílias que vivem em algumas das regiões mais isoladas do Amapá passaram a contar com energia elétrica limpa, segura e de qualidade. A nova etapa do Programa Luz para Todos – Regiões Remotas foi concluída pela CEA Equatorial com a instalação de 1.365 sistemas individuais de geração solar, beneficiando moradores de comunidades localizadas em Oiapoque, Mazagão, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e no Vale do Jari.

A maior parte dos atendimentos ocorreu no sul do estado. Somente no Vale do Jari foram instalados 635 sistemas fotovoltaicos em comunidades localizadas nos municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão. Em Oiapoque, 193 famílias da comunidade Primeira do Cassiporé passaram a ter acesso à energia elétrica. Já em Mazagão, foram atendidas 141 famílias da comunidade Rio Preto e outras 358 famílias distribuídas em 14 localidades do município. Em Vitória do Jari, mais 38 famílias foram contempladas.

Desde a retomada do programa no Amapá, mais de 6 mil famílias de sete municípios já foram beneficiadas. A expectativa da distribuidora é ampliar ainda mais esse alcance. O cronograma prevê a instalação de mais de 1.700 novos sistemas até o fim de 2026, levando energia limpa e desenvolvimento para outras comunidades remotas do estado.

Com a conclusão das instalações, os moradores passam a integrar oficialmente a base de clientes da CEA Equatorial e recebem energia produzida por sistemas fotovoltaicos individuais. A tecnologia utiliza placas solares, baterias e equipamentos de armazenamento que garantem o fornecimento mesmo em regiões onde a expansão da rede convencional é inviável devido às condições geográficas da Amazônia.

Levar energia a essas localidades exige uma complexa operação logística. Equipes técnicas, materiais e estruturas são transportados por embarcações que percorrem centenas de quilômetros pelos rios amazônicos para alcançar comunidades acessíveis apenas por via fluvial. Esse desafio transformou o programa em uma das maiores iniciativas de inclusão energética atualmente em execução no estado.

“O Luz para Todos tem um papel transformador na vida dessas famílias. A energia elétrica proporciona mais conforto, segurança e novas oportunidades para comunidades que, durante muitos anos, viveram sem acesso a esse serviço essencial. Cada instalação representa uma mudança concreta na rotina das pessoas e reforça o compromisso da CEA Equatorial com a universalização da energia no estado”, destacou o gerente do Centro de Operações da CEA Equatorial, Luís Tafner.