Equatorial prepara mulheres para empreender

Após três meses de capacitação, 112 participantes receberam certificação e parte delas seguirá para uma etapa de mentorias especializadas

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De Macapá (AP)

A CEA Equatorial certificou 112 mulheres que participaram da primeira etapa do projeto Energia Feminina, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo e da autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social no Amapá. A cerimônia ocorreu na sexta-feira (12), no auditório da Assembleia Legislativa do Estado (Alap).

Durante três meses, as participantes tiveram acesso a capacitações em áreas como gestão financeira, planejamento de negócios, marketing digital, vendas, sustentabilidade e eficiência energética. A proposta foi oferecer ferramentas para que elas pudessem criar ou fortalecer os próprios empreendimentos.

O projeto é desenvolvido pelo Instituto Equatorial, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), e reúne mulheres que buscam ampliar a renda familiar ou transformar uma atividade informal em fonte de sustento.

Além da entrega dos certificados, o evento contou com uma palestra voltada ao empreendedorismo e ao posicionamento profissional, abordando temas ligados à independência financeira e ao protagonismo feminino.

A iniciativa integra uma estratégia nacional que pretende capacitar 784 mulheres nos sete estados onde o Grupo Equatorial atua. O programa busca estimular a geração de renda e ampliar oportunidades para mulheres em diferentes realidades sociais.

Com o encerramento da primeira fase no Amapá, 52 participantes foram selecionadas para uma nova etapa. Elas receberão mentorias especializadas e apoio para estruturar planos de negócios, com foco no crescimento e na consolidação dos empreendimentos desenvolvidos ao longo da formação.