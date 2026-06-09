Estudantes de Santana usam fibra de arumã para criar alternativa ao MDF e conquistam prêmio nacional

Projeto também garantiu aos jovens uma vaga para representar o Brasil na competição internacional RoboRave, no México

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De Macapá (AP)

Três estudantes de Santana colocaram o Amapá em evidência no cenário científico nacional ao conquistarem o segundo lugar na categoria Engenharia e Robótica da Expo Ceti 2026, realizada entre os dias 1º e 4 de junho, em São Lourenço da Mata (PE). Maria Beatrice, Davi Moura e Kamilo Ernesto representaram o estado com uma pesquisa voltada ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis para a indústria moveleira e da construção civil.

O trabalho apresentado, intitulado “O Potencial do Arumã e das Resinas Biodegradáveis na Substituição Sustentável do Medium Density Fiberboard (MDF)”, investiga o uso da fibra do arumã, planta típica da Amazônia, associada a uma resina biodegradável. A proposta busca reduzir impactos ambientais causados pelo uso de materiais convencionais amplamente empregados na fabricação de móveis e outros produtos.

Além da premiação, a equipe conquistou uma credencial oficial para representar o Brasil na competição internacional RoboRave, que ocorrerá em novembro deste ano, no México. O resultado destaca a capacidade de estudantes amapaenses de desenvolver soluções inovadoras e competir em alto nível em eventos científicos de alcance nacional.

O projeto foi orientado pela professora de Química Dayana Batista, que acompanhou a pesquisa desde sua concepção. A conquista reforça o potencial da educação científica desenvolvida nas escolas do estado e evidencia como iniciativas ligadas à sustentabilidade e à inovação podem ganhar reconhecimento além das fronteiras da Amazônia.