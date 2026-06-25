Exame toxicológico passa a ser obrigatório para primeira habilitação no Amapá

Nova regra nacional estende exigência, que antes era restrita a motoristas profissionais de caminhões e ônibus, também para candidatos às categorias de carros e motos

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De Macapá (AP)

Os candidatos que estão iniciando o processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amapá têm uma nova etapa obrigatória. Desde o dia 1º de junho, passou a ser exigida a apresentação do exame toxicológico com resultado negativo para que o processo de habilitação avance no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP).

A medida atende a uma orientação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) enviada a todos os estados. Até então, o teste que detecta o consumo de substâncias psicoativas era cobrado apenas de motoristas profissionais, condutores das categorias C, D e E (voltadas ao transporte de cargas pesadas e passageiros). Com a mudança, quem vai tirar a primeira carteira para carro (categoria B) ou moto (categoria A) também precisa passar pelo procedimento.

O exame é feito a partir da coleta de amostras biológicas, geralmente fios de cabelo ou pelos corpóreos, que conseguem identificar o uso de drogas em um período prolongado. De acordo com os órgãos de trânsito, a inclusão do teste para novos condutores tem como objetivo aumentar a segurança viária e garantir que novos motoristas estejam aptos a assumir o volante com responsabilidade. Em Macapá, oito clínicas realizam o procedimento.