Faccionados que tentaram executar casal de policiais são mortos em confronto

Casal de policiais escapou ileso após usar o próprio veículo como proteção durante a emboscada armada em frente à residência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A resposta das forças de segurança veio em poucas horas. Dois integrantes de facção criminosa apontados como autores do atentado contra um casal de policiais militares foram mortos após trocarem tiros com equipes da Patamo na noite desta quinta-feira (11), no bairro Novo Horizonte, em Macapá.

Segundo o major Wendel Gonçalves, que estava à frente da ocorrência, os suspeitos foram identificados através da placa da motocicleta utilizada no ataque e por imagens de câmeras de segurança que permitiram rastrear todo o trajeto da dupla após a tentativa de homicídio contra os policiais, na zona norte da capital.

Durante a operação, a motocicleta usada no crime foi localizada em uma área no final da Avenida Lourenço Araújo de Sá. Ao perceberem a aproximação das equipes, os criminosos tentaram fugir.

Um dos suspeitos, identificado como Fábio, apontado como piloto da moto utilizada no atentado, invadiu uma residência e abriu fogo contra os policiais. Houve intenso confronto e ele acabou morto no local.

Já o segundo suspeito, conhecido pelo apelido de “MV”, tentou se abrigar em outro imóvel na tentativa de escapar do cerco policial. No entanto, ao ser localizado, também reagiu à abordagem atirando contra as equipes e acabou baleado durante o tiroteio, morrendo nas proximidades.

De acordo com a Polícia Militar, os dois possuíam extensa ficha criminal, com passagens por roubo e tráfico de drogas, além de integrarem uma organização criminosa. A suspeita é de que o atentado contra o casal de policiais tenha sido ordenado por lideranças da facção.

“O ataque foi direto contra as forças de segurança pública. Eles acreditavam na impunidade, mas a resposta foi rápida e precisa. Conseguimos identificá-los, localizá-los e neutralizá-los em poucas horas”, afirmou o major Wendel.

O oficial destacou ainda que o casal de policiais escapou da morte por pouco. Os criminosos teriam montado uma emboscada em frente à residência das vítimas. Quando os militares saíram de casa, foram surpreendidos pelos disparos e utilizaram o próprio veículo como proteção, revidando ao ataque até que os suspeitos fugissem.

O carro ficou marcado por perfurações de tiros, mas nenhum dos policiais foi atingido.

Durante a operação que resultou na localização dos suspeitos, participaram equipes da Patamo, GTA, 2º Batalhão, CIOP, setor de inteligência da PM e Polícia Civil.

Segundo o major, os dois criminosos estavam armados e há fortes indícios de que utilizavam as mesmas armas empregadas na tentativa de execução do casal.

A Polícia Civil e os setores de inteligência seguem investigando para identificar quem determinou o atentado contra os policiais militares. Enquanto isso, a mensagem das forças de segurança foi clara: ataques contra agentes da lei terão resposta imediata.