Faccionados são presos após matar investigado por homicídio

Dupla foi localizada após fuga em HB20 e confessou participação no crime, segundo a PM

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Jacson Lino Saldanha, de 26 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (25), no bairro Santa Rita, zona sul de Macapá. Segundo a polícia, a vítima era investigada por um homicídio ocorrido em 2023.

Militares do Batalhão de Força Tática participavam da Operação Brasil Contra o Crime Organizado quando foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Desidério Antônio Coelho. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jacson alvejado, caído em meio a uma poça de sangue e sem sinais vitais.

Testemunhas informaram que os autores dos disparos haviam fugido em um veículo Hyundai HB20 de cor cinza. Ainda de acordo com as denúncias, populares passaram a seguir o carro dos atiradores até a Rodovia do Centenário.

Com apoio do Tático Comando, os policiais realizaram um cerco e conseguiram localizar o veículo em frente à Borracharia São Benedito, nas proximidades da sede do 2º Batalhão da Polícia Militar. Durante a abordagem, foram presos Júlio Cesar Silva Santos, de 25 anos, e Victor Picanço Lopes, de 23 anos.

Na revista veicular, os militares encontraram uma pistola Taurus calibre 380, acompanhada de um carregador e uma munição intacta. Conforme o relatório policial, os dois suspeitos confessaram participação no assassinato.

Segundo a PM, os presos afirmaram integrar a facção criminosa denominada Família Terror do Amapá (FTA) e disseram que receberam ordens da organização para executar Jacson. Ainda de acordo com os suspeitos, o homicídio teria sido motivado por uma suposta punição aplicada a integrantes que não estariam cumprindo as regras internas da facção.

Após a prisão, a dupla foi conduzida ao Ciosp do Pacoval, juntamente com a arma apreendida, para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.