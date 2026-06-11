Falta de resposta por rádio gera suspeita e embarcação é apreendida na costa de Amapá e Pará

Navio da Marinha interceptou a embarcação que não apresentou licenças para a atividade pesqueira

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma embarcação pesqueira foi apreendida pela Marinha do Brasil durante uma ação de Patrulha Naval realizada na área marítima entre os estados do Amapá e Pará. O barco, identificado como “Salmo 139”, apresentava diversas irregularidades e foi escoltado até a Capitania dos Portos de Santana, onde atracou nesta quarta-feira (10).

A abordagem ocorreu a cerca de 70 milhas náuticas do Arquipélago do Bailique, após o Navio-Patrulha “Bracuí” levantar suspeitas ao tentar contato com a embarcação, sem obter resposta por parte dos tripulantes. De acordo com o comandante do navio, o Capitão de Corveta Medeiros, a ausência de comunicação foi um dos fatores determinantes para a interceptação.

“Inicialmente, nós estávamos realizando o trabalho de rotina no patrulhamento da costa amapaense e do Pará. Quando notamos essa embarcação fora da sua área. Tentamos contato por fonia, mas não houve qualquer resposta, o que gerou suspeita e motivou a abordagem. Quando questionamos e pedimos documentação da tripulação, não apresentaram”, afirmou.

Durante a fiscalização, foram constatadas irregularidades relacionadas à habilitação dos tripulantes, à ausência de licenças para a atividade pesqueira e o descumprimento dos limites de navegação permitidos, já que a embarcação operava fora da área autorizada, conforme verificado pelo sistema da Marinha.

O barco transportava aproximadamente nove toneladas de pescado. Após a apreensão, órgãos de fiscalização ambiental, como o Ibama, também foram acionados para dar prosseguimento às medidas cabíveis. Toda a carga apreendida deverá passar por analise da vigilância sanitária e doada a entidades assistenciais.