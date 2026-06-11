Falta de resposta por rádio gera suspeita e embarcação é apreendida na costa de Amapá e Pará

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)
Uma embarcação pesqueira foi apreendida pela Marinha do Brasil durante uma ação de Patrulha Naval realizada na área marítima entre os estados do Amapá e Pará. O barco, identificado como “Salmo 139”, apresentava diversas irregularidades e foi escoltado até a Capitania dos Portos de Santana, onde atracou nesta quarta-feira (10).
A abordagem ocorreu a cerca de 70 milhas náuticas do Arquipélago do Bailique, após o Navio-Patrulha “Bracuí” levantar suspeitas ao tentar contato com a embarcação, sem obter resposta por parte dos tripulantes. De acordo com o comandante do navio, o Capitão de Corveta Medeiros, a ausência de comunicação foi um dos fatores determinantes para a interceptação.
“Inicialmente, nós estávamos realizando o trabalho de rotina no patrulhamento da costa amapaense e do Pará. Quando notamos essa embarcação fora da sua área. Tentamos contato por fonia, mas não houve qualquer resposta, o que gerou suspeita e motivou a abordagem. Quando questionamos e pedimos documentação da tripulação, não apresentaram”, afirmou.
Durante a fiscalização, foram constatadas irregularidades relacionadas à habilitação dos tripulantes, à ausência de licenças para a atividade pesqueira e o descumprimento dos limites de navegação permitidos, já que a embarcação operava fora da área autorizada, conforme verificado pelo sistema da Marinha.
O barco transportava aproximadamente nove toneladas de pescado. Após a apreensão, órgãos de fiscalização ambiental, como o Ibama, também foram acionados para dar prosseguimento às medidas cabíveis. Toda a carga apreendida deverá passar por analise da vigilância sanitária e doada a entidades assistenciais.