Fim do visto: acordo deve permitir livre entrada de brasileiros na Guiana Francesa em agosto

Expectativa é que a dispensa do documento entre em vigor a partir de 1º de agosto; comitiva diplomática da França cumpre agenda em Macapá e Oiapoque nesta semana.

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De Macapá (AP)

O fim da histórica exigência de visto para brasileiros entrarem na Guiana Francesa está prestes a se tornar realidade. O senador Randolfe Rodrigues anunciou que o acordo bilateral entre o Brasil e a França entrou na reta final e deve ser formalizado nesta quarta-feira (1º), em Brasília, durante uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty.

A expectativa de bastidores é que a livre circulação de pessoas pela Ponte Binacional, que liga Oiapoque à São Jorge (GF), passe a valer oficialmente a partir do dia 1º de agosto.

Logo após a assinatura do entendimento na capital federal, a comitiva diplomática francesa desembarcará no Amapá. Na quinta-feira (2), os representantes do governo de Emmanuel Macron cumprem agenda no município de Oiapoque, a 600 km de Macapá, para alinhar os detalhes práticos da fiscalização aduaneira e migratória na fronteira.

A flexibilização do trânsito na única fronteira terrestre entre o Brasil e a União Europeia é uma cobrança de mais de três décadas da população amapaense. As tratativas ganharam força após o encontro oficial entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, em Paris, que resultou na criação de um grupo de trabalho acompanhado de perto pela bancada do Amapá.

“A espera está muito perto do fim. Dentro de poucos dias, se Deus quiser, os brasileiros não precisarão mais de visto para atravessar a fronteira”, afirmou Randolfe.

Para as lideranças da região, a queda da barreira burocrática vai, além de facilitar as viagens de turismo, aquecer a economia local e destravar o comércio e o transporte de mercadorias entre os dois lados do Rio Oiapoque, consolidando a integração que era prevista desde a idealização da ponte.