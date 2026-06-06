Foragido é preso durante briga com companheira no Miracema

Intervenção dos policiais evitou que a discussão entre o casal escalasse para uma situação ainda mais grave_

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma cena de tensão e violência marcou a manhã deste sábado (6) na zona norte de Macapá. Um homem condenado a 12 anos de prisão pelo crime de roubo foi capturado pela Polícia Civil do Amapá após ser surpreendido em uma briga com a própria companheira no conjunto habitacional Miracema.

A ação foi coordenada pela equipe do delegado Felipe Rodrigues, que recebeu informações sobre o paradeiro do foragido. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o criminoso em meio a uma discussão acalorada com a mulher, situação que exigiu uma intervenção imediata para proteger a vítima e evitar que o caso terminasse em tragédia.

Os agentes agiram rapidamente para conter o agressor e garantir a segurança da companheira. Durante a abordagem, foi realizada uma consulta nos sistemas de segurança, que confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o agressor.

Sem chances de fuga, o condenado foi algemado e conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais. Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil destacou que a captura representa mais um passo no combate à criminalidade e reforça o compromisso das forças de segurança em localizar e retirar das ruas criminosos que tentam escapar da Justiça.