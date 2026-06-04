Foragido morre em confronto com o Bope durante tentativa de prisão

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Uma tentativa de cumprimento de mandado de prisão terminou com um foragido morto em confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Muca, zona sul de Macapá.

O alvo da operação era Rodrigo Barbosa Trindade, de 29 anos. Segundo a Polícia Militar, ele possuía condenações por roubo e tráfico de drogas e ainda tinha 7 anos e 8 meses de pena a cumprir em regime fechado.

As equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) localizaram o suspeito em uma quitinete após informações levantadas pela Diretoria de Inteligência da corporação. A missão era recapturar o foragido e encaminhá-lo de volta ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com a versão apresentada pelos policiais, Rodrigo reagiu à abordagem ao perceber a chegada da equipe e teria efetuado disparos contra os militares, provocando uma troca de tiros dentro do imóvel.

Durante o confronto, o suspeito foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.confront

Na quitinete, os policiais apreenderam uma pistola, porções de entorpecentes e dinheiro em espécie. O material foi encaminhado para os procedimentos de investigação e perícia.