Forrozão Tartarugal começa com fogueira de 8 metros e show pirotécnico

Abertura reuniu apresentações musicais, grupos juninos e centenas de moradores na Praça Saturnino

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De Tartarugalzinho (AP)

A abertura oficial do Forrozão Tartarugal 2026 transformou a noite desta sexta-feira (5) em um espetáculo de luzes, cores e tradição na Praça Saturnino, em Tartarugalzinho. A principal atração do início da programação foi a acensão da fogueira de 8 metros, acompanhada por um show pirotécnico que iluminou o céu da cidade e marcou o começo de uma das maiores festas juninas do interior do Amapá.

O espaço da festa recebeu uma decoração temática com bandeiras coloridas, um balão de 6 metros e uma cidade junina formada por estruturas cenográficas que ajudaram a compor o clima típico do período. A ornamentação atraiu visitantes e serviu de cenário para as atividades da primeira noite.

A programação contou com apresentações da Banda Jeane do Forrô e do DJ Isaac, que animaram o público ao longo da noite. Os grupos Brilho Junino e Majestade Junina também passaram pelo palco, levando coreografias e elementos tradicionais das quadrilhas juninas para a abertura do evento.



O Forrozão Tartarugal 2026 seguirá até o dia 28 de junho com uma extensa agenda cultural. Entre os destaques estão as apresentações das seis escolas municipais e a realização do Festival do Polo Norte, que reunirá 12 grupos juninos na disputa pelo título da competição, com premiação de R$ 5 mil para a quadrilha vencedora.

Para o prefeito Bruno Mineiro (União), a fogueira instalada no centro da praça simboliza a dimensão da festa e o orgulho da população pela cultura local. Já a deputada estadual Liliane Abreu destacou o crescimento do evento ao longo dos anos, afirmando que o Forrozão Tartarugal se consolidou como uma referência das celebrações juninas no interior do estado.