Fugitivo do Cesein com histórico de 4 homicídios morre em confronto com a polícia

Arielson Moraes Rosa, conhecido como "Bola", havia fugido dois dias antes e foi localizado com outros dois adolescentes no bairro Fonte Nova

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um confronto armado na tarde desta quarta-feira (17) resultou na morte de Arielson Moraes Rosa, de 18 anos, conhecido pelo vulgo de “Bola”. Apontado como autor de pelo menos quatro homicídios quando ainda era menor, o bandido reagiu a uma abordagem de equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) no bairro Fonte Nova, no município de Santana. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo.

Segundo informações da polícia, Arielson integrava uma organização criminosa que atua no Amapá. O paradeiro do criminoso e de seus comparsas foi descoberto após o recebimento de denúncias anônimas e um intenso trabalho de investigação da inteligência.

“Bola” tinha um histórico violento. Por conta de vários crimes, ele cumpria medida socioeducativa de internação no Centro Socioeducativo de Internação Masculina (Cesein). No entanto, na tarde da última segunda-feira (15), por volta das 14h, ele e outros dois adolescentes conseguiram fugir da instituição.

O subcoordenador do GTA, capitão Bryan Fonseca, detalhou a ação que localizou os fugitivos escondidos na Avenida Júlio Cardoso, no bairro Fonte Nova.

“A gente recebeu informações de que esses indivíduos estavam homiziados aqui no bairro Fonte Nova. Na chegada da equipe, o Bola confrontou com os policiais e foi atingido. Ele atirou contra a equipe e acabou indo a óbito. Os outros dois menores, que também são homicidas, foram apreendidos. Todos pertencem a uma organização criminosa”, explicou o capitão.

Nas redes sociais, Arielson mantinha um perfil de alta periculosidade e audácia, onde gostava de ostentar armas de fogo, joias e a rotina voltada para a vida do crime.

A área do confronto foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, e o corpo de “Bola” foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Os dois menores recapturados foram conduzidos de volta às autoridades competentes para o cumprimento das medidas cabíveis.