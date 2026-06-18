Golpista usava dispositivo para prender cartões e furtar clientes dentro dos bancos

Investigação aponta que acusado trocava cartões das vítimas e realizava saques e transferências após obter senhas bancárias

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 41 anos suspeito de aplicar golpes em clientes de agências bancárias foi preso nesta quinta-feira (18) durante uma operação da Polícia Civil do Amapá. A captura ocorreu no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá, e foi realizada por equipes da 6ª Delegacia de Polícia, que investigavam uma série de furtos praticados dentro de bancos da capital.

De acordo com as investigações, Eliton Silva de Freitas utilizava um método que tinha como principais alvos idosos e pessoas com pouca familiaridade com os serviços de autoatendimento. O suspeito instalava um dispositivo nos caixas eletrônicos para impedir a retirada do cartão pela vítima, criando a falsa impressão de defeito no equipamento.

Aproveitando-se da situação, ele se aproximava oferecendo ajuda e, durante a suposta assistência, trocava o cartão da vítima sem que ela percebesse. Com acesso ao cartão verdadeiro e à senha bancária, o investigado realizava saques, transferências e outras movimentações financeiras indevidas.

“Ele é um velho conhecido da polícia. Já foi preso anteriormente praticando o mesmo golpe. Hoje é o sexto inquérito instaurado contra essa mesma pessoa por esse tipo de crime”, destacou o delegado Sandro Torrinha, responsável pelo caso.

A polícia informou que muitas vítimas só descobriam o prejuízo horas depois, quando chegavam em casa e verificavam movimentações não autorizadas em suas contas bancárias. O padrão recorrente das denúncias ajudou os investigadores a identificar e localizar o suspeito.

Após a prisão, Eliton foi encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça o alerta para que clientes jamais aceitem ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos. Em situações de falha no equipamento ou retenção de cartões, a orientação é procurar exclusivamente funcionários identificados da instituição financeira.