Guarda Municipal recebe mais de 600 armas não letais para reforçar segurança em Macapá

Equipamentos foram entregues por meio do Programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça, e serão utilizados em ações preventivas e de policiamento comunitário.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Guarda Municipal de Macapá passa a atuar, a partir de agora, também com armas de choque e sprays de pimenta. A prefeitura aderiu, nesta segunda-feira (22), ao Programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e recebeu 440 espargidores (sprays) e 171 tasers. O investimento foi de R$ 759.286,88. Esta é a primeira vez que a capital amapaense recebe esse tipo de armamento não letal em larga escala.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Macapá, inspetor J. Vilhena, os agentes já passaram por capacitação específica para operar os novos equipamentos, que serão empregados principalmente em ações preventivas e de policiamento comunitário.

“Foram capacitados 28 guardas e um instrutor. Esse material chega para ser aplicado no contexto do policiamento comunitário e no controle de pequenos distúrbios. São armas não letais, e os guardas estão totalmente preparados e aptos para fazer o uso correto desse material”, detalhou o comandante.

“Queremos dar ao nosso povo um momento de lazer, cultura e diversão, mas associado à segurança pública. O morador precisa sair de casa para se divertir e ter a certeza de que vai voltar bem”, afirmou o prefeito, reforçando a importância da integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e as forças federais, acrescentou o prefeito Pedro Dalua (União).

Durante a solenidade, a Defesa Civil Municipal recebeu uma viatura comprada com emenda da ex-deputada federal Silvia Waiãpi (PL). DaLua defendeu a cooperação institucional acima das divergências partidárias.

“Esse apartheid político de esquerda, direita e centro muitas vezes atrapalha as boas relações e o respeito. Nós abraçamos todos os parlamentares federais e senadores, independentemente de ideologia partidária, que investem em Macapá. Quanto mais apoio vier, melhor. Segurança pública é área de prioridade”, declarou.