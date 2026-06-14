Homem com tatuagem na testa é executado a tiros em Macapá

Vítima ainda não identificada chegou ao local em uma motocicleta acompanhado de outro indivíduo

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi assassinado com vários tiros na tarde deste sábado (13), em uma área de invasão do bairro Infraero conhecida como Deus Proverá, às margens da Rodovia Norte-Sul, em Macapá. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido atraída para uma emboscada e executada no local.

De acordo com o delegado José Mário Carneiro, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima aparenta ter cerca de 25 anos, aproximadamente 1,75 metro de altura, pele clara e diversas tatuagens pelo corpo.

Segundo as primeiras informações levantadas pela investigação, o homem chegou ao local em uma motocicleta acompanhado de outro indivíduo. Pouco tempo depois, foi morto com vários disparos de pistola calibre 9 milímetros.

“Há indícios de que ele foi trazido para cá já com o objetivo de ser executado. Tudo leva a crer que foi uma emboscada”, afirmou o delegado.

A identidade da vítima ainda é desconhecida. Moradores da região disseram à polícia que não conheciam o homem, levantando a suspeita de que ele não seja de Macapá.

Entre as tatuagens encontradas no corpo estão desenhos dos personagens Rick and Morty, um alienígena, o personagem Tio Patinhas e uma tatuagem tribal na testa, considerada pela polícia uma característica marcante que pode ajudar na identificação.

A área onde o crime aconteceu é de pouca movimentação, cercada por vegetação e com poucas residências próximas, fatores que, segundo a polícia, podem ter sido determinantes na escolha do local pelos criminosos.

A DHPP pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre a identidade da vítima ou sobre o crime entre em contato pelo telefone (96) 99170-4302. O sigilo da denúncia é garantido.