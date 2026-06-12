Homem é atropelado 5 vezes após discussão em posto de combustíveis

Condutor do Prisma branco arrancou em alta velocidade e fugiu do local

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Imagens impressionantes de câmeras de segurança registraram uma tentativa de homicídio brutal na zona norte de Macapá. Um homem, ainda não identificado oficialmente, foi intencionalmente atropelado cinco vezes consecutivas no pátio de um posto de combustíveis localizado no bairro Brasil Novo.

O vídeo mostra o início do desentendimento envolvendo quatro homens. De um lado, uma dupla — um vestindo camisa escura e bermuda, e o outro, visivelmente mais exaltado, sem camisa e segurando uma cerveja — discute rispidamente com outros dois rapazes que frequentavam o local, e que também bebiam.

Após a troca de ofensas, o homem de camisa escura entra em um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor branca, posicionando-se no banco do motorista. O comparsa, sem camisa, profere as últimas palavras em tom de ameaça antes de caminhar em direção ao banco do passageiro. Nesse momento, as duas vítimas avançam contra ele.

O homem de camisa escura chega a descer do veículo para intervir na briga física, enquanto o indivíduo sem camisa assume o controle do volante ou comanda a ação de dentro do carro. De forma deliberada, o veículo avança violentamente contra o grupo, atingindo em cheio uma das vítimas.

O que se seguiu foram cenas de extrema violência: o condutor acelerou para frente e deu marcha ré por cinco vezes consecutivas sobre o homem que já estava caído e indefeso no chão.

Enquanto a vítima estava debaixo das rodas, o amigo do rapaz e um frentista do posto tentaram quebrar a porta do carro e conter o motorista. Apesar dos esforços, eles não conseguiram parar a ação criminosa.

Após o ataque em série, o condutor do Prisma branco arrancou em alta velocidade e fugiu do local. Até o momento, os suspeitos não foram localizados pela polícia.

Pessoas próximas à vítima informaram que o homem sobreviveu ao ataque, mas foi socorrido com lesões graves pelo corpo e encaminhado ao hospital. O caso gerou indignação e as imagens já estão em poder das autoridades para ajudar na identificação e captura dos autores do crime.